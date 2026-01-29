Глава Минпросвещения рассказал о своей оценке за поведение в школе
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что у него была «хорошая» оценка за поведение в школе. Его цитирует ТАСС.
Апробация оценки поведения уже идет в ряде регионов с начала текущего учебного года. Кравцов подчеркнул, что по итогам пилотного внедрения будет принято решение о включении оценки за поведение в аттестат.
В середине января Минпросвещения разработало поправки для введения оценки за поведение с 1 сентября — ее планируют внедрить уже во всех российских школах.
В ведомстве рассказали РБК, что изменения разработаны по результатам пилотного проекта — в прошлом году в семи регионах уже начали выставлять подобные оценки. Участвуя в пилоте, образовательные учреждения сами выбирали модель оценивания: двухуровневую, трехуровневую или пятиуровневую («зачет/незачет» и балльная система).
Вопрос о возвращении отмененной в СССР — в 1989 году — оценки за поведение подняли на заседании СПЧ с президентом России Владимиром Путиным в конце 2024 года.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Bloomberg рассказал о масштабных потрясениях в армии Китая
Мерц: вступление Украины в ЕС к 1 января 2027 году исключено
CNN узнал, какие варианты ударов по Ирану рассматривает Трамп
FT узнала, как быстро ЕС может сократить зависимость ВСУ от разведки США
Инвестфонд Carlyle выкупит зарубежные активы ЛУКОЙЛа
Путин установил День военной полиции на 8 февраля