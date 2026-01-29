Глава Минпросвещения рассказал о своей оценке за поведение в школе

Глава Минпросвещения рассказал, что у него была хорошая оценка по поведению

Сергей Кравцов (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что у него была «хорошая» оценка за поведение в школе. Его цитирует ТАСС.

Апробация оценки поведения уже идет в ряде регионов с начала текущего учебного года. Кравцов подчеркнул, что по итогам пилотного внедрения будет принято решение о включении оценки за поведение в аттестат.

В середине января Минпросвещения разработало поправки для введения оценки за поведение с 1 сентября — ее планируют внедрить уже во всех российских школах.

В ведомстве рассказали РБК, что изменения разработаны по результатам пилотного проекта — в прошлом году в семи регионах уже начали выставлять подобные оценки. Участвуя в пилоте, образовательные учреждения сами выбирали модель оценивания: двухуровневую, трехуровневую или пятиуровневую («зачет/незачет» и балльная система).

Вопрос о возвращении отмененной в СССР — в 1989 году — оценки за поведение подняли на заседании СПЧ с президентом России Владимиром Путиным в конце 2024 года.