Общество
0

Минпросвещения запланировало ввести единые учебники до 2032 года

Единые учебники начнут появляться в российских школах уже в этом году, следует из планов министерства. Широкий переход начнется в 2027-м, а в 2032 году в учебный процесс внедрят новые пособия по иностранному языку и физкультуре
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Министерство просвещения планирует завершить подготовку школьных учебников к 2029 году, а внедрить их по всей стране к 2032 году, следует из графиков, представленных директором департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Александром Реутом на коллегии Минпросвещения, передает корреспондент РБК.

В 2025 году должна завершиться разработка учебника по обществознанию, в 2026 году — учебников по русскому языку (1-11-й классы), литературе, географии (5-11-й классы), по основам безопасности и защиты родины (ОБЗР) для 8-11-го классов, по духовно-нравственной культуре России (ДНКР) для 5-7-го классов, а также по физико-математическим предметам для старшеклассников. Закупки учебников истории для 8-9-го классов должны начаться уже в текущем учебном году.

Кравцов рассказал о рекомендациях по питанию школьников
Общество
Фото:Донат Сорокин / ТАСС

В 2027-м планируется разработать учебники преимущественно для учащихся средней школы. Согласно планам, учебник по иностранному языку для 2-4 классов завершат в 2028 году, а для 5-11 классов в 2029 году, тогда же планируется подготовить пособие по физической культуре для всех классов.

График внедрения учебников в школы:

2026-2028 годы:
Обществознание (9-11-й кл.)
История России (8-9-й кл.)
Всеобщая история (8-9-й кл.)
ДНКР (5-7-й кл.)
ОБЗР (8-11-й кл.)
Литература (5-11-й кл.)
География (5-11-й кл.)
Русский язык (1-11-й кл.)
Труд (технология) (1-9-й кл.)

2028-2031 годы:
Русский язык (1-11-й кл.)
Труд (технология) (1-9-й кл.)
Биология (5-11-й кл.)
Физика (7-11-й кл.)
Химия (8-11-й кл.)
Информатика (7-11-й кл.)
Алгебра (7-11-й кл.)
Геометрия (7-11 кл.)
Вероятность и статистика (7-11-й кл.)
Литературное чтение (1-4-й кл.)
Окружающий мир (1-4-й кл.)
Математика (1-6-й кл.)
ОРКСЭ (4-й кл.)
ИЗО (1-7-й кл.)
Музыка (1-8-й кл.)
Иностранный язык (2-11-й кл.)

2032 год:
Иностранный язык (2-11-й кл.)
Физическая культура (1-11-йкл.)

Реут также сообщил, что Минпросвещения планирует в начале каждого учебного года проводить мониторинг обеспеченности школ учебниками. «В этом году совместно с комитетом Совета Федерации по науке, образованию и культуре мы провели мониторинг обеспеченности учебниками. Соответственно, эту работу будем вести теперь планомерно и в начале каждого года будем такой мониторинг проводить для того, чтобы нивелировать все риски по обеспеченности к 1 сентября», — сказал он.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов пообещал, что учебники гоударственного образцабудут стоить значительно дешевле коммерческих. «У нас цена на коммерческие учебники в мягком переплете 1300–1400 руб., это очень высокая цена. А цена государственного учебника — 209 руб. с учетом доставки», — заявил он.

Пока существует только единое учебное издание по истории. С 2023 года по учебникам авторства помощника президента Владимира Мединского, ректора МГИМО Анатолия Торкунова и историка Александра Чубарьяна ведется преподавание в 10–11-х классах, с 2025-го началось в 5–7-х, а с 2026 года будет запущено в 8–9-х классах.

Авторы
Теги
Маргарита Грошева Маргарита Грошева
учебники школы Минпросвещения образование
