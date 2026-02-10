Лантратова предложила меры по борьбе с буллингом в школах

Яна Лантратова (Фото: Владимир Андреев / РБК)

Депутат Госдумы, председатель комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова в эфире программы «Таманцев. В итоге» на Радио РБК рассказала, какие механизмы необходимо реализовать для борьбы с травлей детей в школах.

По ее словам, первое, что необходимо сделать — юридически ввести понятие «травли» как поведения, направленного на унижение чести и достоинства личности. «Есть статьи об оскорблениях и так далее. Но причинение психологической травмы при отсутствии агрессивных действий не всегда юридически попадает под понятие «правонарушение» или «общественное деяние», — отметила Лантратова.

Кроме того, важным аспектом является разработка совместной работы ведомств по предотвращению травли, в частности, школ, МВД и Росмолодежи, указала она. Еще один инструмент, который, по мнению Лантратовой, должен помочь в борьбе с буллингом — создание единого федерального методологического центра, «который будет каждый день заниматься этой проблемой».

Также важным депутат назвала шаг по созданию школах совета по профилактике травли. «Каждая школа должна принимать типовой акт. Если пострадал ребенок, все должно быть прозрачно», — подчеркнула она.

По словам Лантратовой, в ходе работы над законопроектом против буллинга, комитет Госдумы совместно с Минпросвещения исключили из методики ранжирования школ пункт об отсутствии в учебном заведении фактов травли.

«Мы убрали пункт этот из рейтинга. Почему? Школа была вынуждена скрывать факты травли, криминальных субкультур и прочее. Мы с Минпросвещения этот вопрос прямо проработали. Более того, теперь поощряются школы, если они сообщают, что не могут справиться [с травлей]», — объяснила депутат.

Подводя итог она подчеркнула, что обвинить в росте случаев травли в школах только семьи невозможно, но и школа «не может все сделать». По ее мнению, родителям и школе надо объединяться.

