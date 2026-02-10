В институте Сербского назвали способы предотвращения буллинга в школах
Психотерапевт, ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П.Сербского Лев Пережогин в эфире программы «Таманцев. В итоге» на Радио РБК назвал два главных условия, которые могли бы помочь справиться с травлей детей в школах.
«Рецептов два. Первый: классный руководитель — это освобожденный от всех остальных педагогических забот человек, который занимается своим классом, в том числе психическим здоровьем <...> Не предметник, а руководитель <...> Второе: буллинг будет возникать там, где есть люди, которые не вписываются в общую шестеренку коллектива. Коллектив не должен превышать 10 человек», — пояснил Пережогин.
Он подчеркнул, что ситуация с психическим здоровьем школьников сейчас очень острая, но при этом обычный школьный психолог не обладает достаточными компетенциями для оказания психической помощи. «Прежде чем говорить о том, плохой ребенок или хороший, надо удостовериться, что он здоровый», — отметил психотерапевт.
По словам Пережогина, главный критерий, который может помочь отличить буллинг от ссоры, — это систематичность. Также важно, что конфликт — это обоюдная ситуация, когда два человека конкурируют друг с другом, в то время как буллинг — это одностороннее действие, когда один подавляет второго.
Материал дополняется
