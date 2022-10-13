Депутаты внесут в Госдуму законопроект о школьной травле
Группа депутатов внесет в Госдуму законопроект, который введет в законодательство понятие школьной травли, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на первого заместителя думского комитета по просвещению Яну Лантратову («Справедливая Россия — За правду»).
По словам Лантратовой, поправки, которые депутаты предлагают внести в закон «Об образовании», предполагают появление в законодательстве терминов «жертва», «участник», «организатор» и «наблюдатель травли».
Отдельными видами травли законодатели предлагают признать оскорбительные обращения, распространение порочащей информации, умышленное похищение или повреждение вещей жертвы, публичное обсуждение физических, психологических или интеллектуальных особенностей тех, кого травят, а также кибербуллинг и бойкот, то есть исключение жертвы из формальной или неформальной группы.
Законопроект станет базой, на его основании позднее разработают госпрограмму профилактики травли и единый стандарт, который должен помочь ее предотвращению в школах. По словам Лантратовой, соответствующие документы должно утвердить Минпросвещения. У региональных властей и экспертов уже есть свои наработки по предотвращению буллинга и работе с его последствиями. «Мы хотим собрать лучшие практики, поработать с министерством и экспертами над созданием системной программы», — поясняет Лантратова. По ее словам, перевод ребенка в другую школу не решает проблему травли в коллективе, так как те, кто эту травлю организовал, просто находят себе новую жертву.
Авторами законопроекта выступили представители разных фракций, среди них Сергей Миронов («Справедливая Россия — За правду»), Нина Останина (КПРФ), а также Анна Кузнецова, Петр Толстой, Сергей Неверов, Дмитрий Вяткин (все — «Единая Россия»).
После того как госпрограмма по профилактике травли будет утверждена, школы должны принять свои локальные нормативные акты по профилактике травли. Законопроект, в частности, предусматривает создание в структуре образовательных организаций и их филиалов специализированных подразделений, которые будут обязаны рассматривать случаи травли и принимать меры по ее профилактике, пресечению и предотвращению новых случаев. Школы также должны проводить оценку психологической обстановки в коллективе.
Если эти требования выполнены не будут, предусмотрена административная ответственность. В Кодексе административных правонарушений появится ст. 5.57–1 «Нарушение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность». Размер штрафов за отсутствие таких локальных актов и «непринятие мер по профилактике травли и реагирования на нее» — от 50 тыс. до 100 тыс. руб. Учеников-нарушителей депутаты предлагают отчислять из школы или объявлять им выговор.
В пресс-службе Минпросвещения газете сообщили, что в школах уже действуют массовые программы подготовки педагогов-психологов, в которых содержатся модули по управлению и разрешению конфликтов. Кроме того, согласно сообщению ведомства, в этом году в школах впервые провели «Неделю психологии», где использовались методические материалы, разработанные ведомством, чтобы развивать стрессоустойчивость и коммуникативные навыки у детей.