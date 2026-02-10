Юристы объяснили фразу «первое слово дороже второго» в решении суда

Суды в своих постановлениях иногда используют поговорки, чтобы пояснить юридические принципы. Такие фразы делают решение понятнее, но юридическую силу имеет только норма закона, указывают РБК опрошенные юристы

Фото: Илья Московец / URA.RU / ТАСС

Использование поговорок в судебных актах не подменяет собой закон и не означает отказа от правовых норм, рассказали опрошенные РБК юристы. Это лишь иллюстрация юридического принципа, которая помогает наглядно описать суть принятого решения.

Поводом для дискуссии стало постановление Арбитражного суда Московского округа, в котором при оценке действий ответчика была использована фраза «первое слово дороже второго».

Спор между ООО «ПКФ «ТСК» и ООО НПО «Промконтроль» возник из-за поставки измерительного оборудования, которое конечный получатель, АО «Невский завод», отказался принимать из-за выявленных недостатков. ООО «ПКФ «ТСК» как покупатель требовало вернуть деньги за товар, однако суды первой и апелляционной инстанций отказали в иске, решив, что вина поставщика — ООО НПО «Промконтроль» — не доказана, а оборудование прошло необходимые калибровку и поверку.

Кассационный суд в свою очередь отменил решения нижестоящих инстанций и указал, что они не учли непоследовательное поведение ответчика, который в переписке сначала признал недостатки у товаров и предлагал компенсацию, а затем начал отрицать их наличие. В связи с этим суд напомнил о принципе эстоппеля, запрещающем противоречивое поведение, использовав при этом поговорку «первое слово дороже второго».

Кроме того, нижестоящие инстанции не назначили экспертизу, которая могла бы установить, в какой момент у оборудования возникли недостатки — при производстве, транспортировке или после передачи. Суд направил дело на новое рассмотрение, чтобы с участием специалистов выяснить источник дефектов и определить ответственность сторон.

Эстоппель — это юридический принцип, запрещающий сторонам вести себя противоречиво: нельзя сначала признавать факт или обязательство, а потом его отрицать, если это вредит другой стороне.

Верховный суд России ранее уже применял поговорку «первое слово дороже второго» в одном из своих определений, рассказал РБК управляющий партнер юридической фирмы «Надмитов, Иванов и Партнеры» Александр Надмитов. «Таким образом высшая судебная инстанция хотела передать смысл известного принципа эстоппель, о котором пишется впоследствии по тексту судебного акта», — пояснил он.

История появления в судебных процессах устойчивых выражений или поговорок корнями уходит во времена становления самой судебной системы, отметил Надмитов. Например, фраза «грех пополам» использовалась в крестьянских судах Российской империи. Ее суть, по словам эксперта, заключалась в том, что сумма убытков делилась пополам между истцом и ответчиком.

«Устойчивые выражения-поговорки используются и в современной судебной практике, однако уже в качестве одного из аргументов в споре, когда судья, рассматривающий дело, желает кратко, но при этом емко выразить сущность принятого во внимание убеждающего его довода по рассматриваемому делу», — заключил Надмитов.

Арбитражный суд Московского округа в рассматриваемом случае не обосновывал решение поговоркой, а лишь иллюстрировал уже примененный правовой принцип, пояснил РБК адвокат КА «Юков и партнеры» Влад Седлеров. Сам эстоппель, по его словам, давно закреплен в российском праве через нормы о добросовестности и разумности и широко применяется в судебной практике.

Поговорки, как явление культуры, у всех народов являлись сводом моральных норм, однако не все их можно использовать для описания судебного решения. Например, правило «первое слово съела корова» работать не будет, так как прямо противоречит положениям ст. 310 ГК РФ, запрещающей односторонний отказ от исполнения обязательств, подчеркнул Седлеров.

У подобного подхода есть свои риски, считает партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель. В беседе с РБК он подчеркнул, что судебное решение — это прежде всего юридический документ, адресованный профессиональным участникам процесса, «а не зрительному залу». Устойчивые фразы могут лишь подчеркнуть справедливость аргументации судебного решения, но «никакая поговорка не может заменить собой норму права», добавил он.