Путин индийской поговоркой описал отношения Москвы и Нью-Дели

Video

Президент России Владимир Путин, чтобы описать дух отношений Москвы и Нью-Дели, использовал индийскую поговорку «вместе пойдем — вместе вырастем».

«Знаю, что в Индии говорят: «Вместе пойдем — вместе вырастем». Эти слова очень точно отражают дух, характер и традиции российско-индийских отношений», — сказал Путин.

Материал дополняется