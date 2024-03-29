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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Захарова ответила поговоркой на сравнение чиновников с продавцами навоза

Захарова ответила Кирби на сравнение российских чиновников с продавцами навоза
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова координатора стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, который назвал российских чиновников «хорошими продавцами навоза».

«Мой дядя, у которого была небольшая ферма... говорил, что лучший продавец навоза часто носит образцы во рту. Российские чиновники кажутся довольно хорошими продавцами навоза», — сказал Кирби.

Захарова в ответ заявила, что в русском языке нет таких пословиц, зато есть поговорка «у кого что болит, тот о том и говорит». «Кстати, теперь стало понятно, почему в Штатах распространено выражение «вымыть рот с мылом», — написала она в телеграмм-канале.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Кирби такими словами прокомментировал заявление российских властей о причастности Украины к теракту в «Крокус Сити Холле» 22 марта. Версию Кремля о причастности Киева он назвал «чепухой» и отметил, что полную ответственность за атаку несет террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, запрещена в России).

Президент России Владимир Путин заявил, что теракт в «Крокусе» был совершен «руками радикальных исламистов», но атака была выгодна тем, кто «воюет с нами с 2014 года». О причастности Киева к нападению заявил также глава ФСБ Александр Бортников. По данным Следственного комитета, исполнители теракта получали денежные средства и криптовалюту с Украины. В офисе президента Украины заявили, что Киев не имеет отношения к атаке.

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Мария Захарова Джон Кирби Белый дом США «Крокус Сити Холл» теракт
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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