В Москве начали проверку из-за спрятанных в решениях суда ругательств

В нескольких документах Арбитражного суда нашлись ругательства. Они были напечатаны белым шрифтом, поэтому при вынесении вердиктов их не заметили

Фото: Семен Лиходеев / ТАСС

Арбитражный суд Москвы начал внутреннюю проверку из-за сообщений о том, что в нескольких документах суда обнаружились ругательства, сообщили РБК в арбитраже.

«По информации, опубликованной в СМИ, проводится проверка. По результатам, если информация подтвердится, будут приняты меры», — сообщила РБК пресс-секретарь суда Мария Богородская.

На фразу первым обратил внимание Telegram-канал ВЧК-ОГПУ. В тексте решения, опубликованного в формате.doc в картотеке суда, шрифтом белого цвета были напечатаны ругательства. Из-за цвета текста их было не видно на белом фоне. Однако эту фразу можно было заметить при выделении и копировании.

Позднее документ пропал из картотеки суда, но до этого с ним уже успели ознакомиться СМИ, например «Медиазона». Издание пишет, что вердикт суда касался обанкротившегося в 2018 году застройщика Urban Group. В сентябре 2020 года арбитражный управляющий компании Максим Белов обратился в суд с просьбой освободить его от этой должности. Судья Екатерина Игнатова оставила иск Белова без движения, так как он не предоставил необходимые документы. Фраза с эротическим контекстом появилась в самом конце документа, перед подписью судьи.

Журналист «МБХ Медиа» Александр Скрыльников в своем Twitter обратил внимание на то, что это не единственный документ с этой фразой. Всего по поиску в картотеке нашлось пять документов с подобным текстом, все они — вердикты Арбитражного суда Москвы. После того как об этом стало известно, из картотеки они пропали.