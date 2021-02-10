Суд прекратил дело экс-сенатора Дерева за истечением срока давности

Вячеслав Дерев (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Октябрьский районный суд Ставрополя прекратил уголовное дело против экс-сенатора от Карачаево-Черкесии Вячеслава Дерева, которого обвиняли в крупном мошенничестве, из-за истечения срока давности, сообщили РБК в пресс-службе суда.

«15 января дело в отношении Вячеслава Дерева и еще пятерых подсудимых по их ходатайствам было прекращено, их ходатайства удовлетворены. <...> Сами подсудимые заявили ходатайство в связи с истечением срока давности уголовного преследования, ст. 78 УК РФ и ст. 24 УПК», — пояснили там.

Разбирательство в отношении еще одной фигурантки продолжается.

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