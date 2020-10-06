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В Ставрополе задержали экс-сенатора Дерева

Собеседник РБК рассказал, что бывшего члена Совета Федерации задержали за неявку в суд по делу, которое должно быть прекращено по истечению срока давности
Вячеслав Дерев
Вячеслав Дерев (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

В Ставрополе задержали бывшего сенатора Вячеслава Дерева. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Дерев задержан в Ставрополе в понедельник, сейчас он находится в ставропольском следственном изоляторе, подтвердил РБК его знакомый.

Он рассказал РБК, что основанием для задержания стала неявка в суд по делу, по которому его судили ранее. «Дело подлежало прекращению по истечению десятилетнего срока давности по последнему эпизоду 19 октября, а приговора у Дерева не было. На основании п. 3 ч.1 ст.24 УПК в случае истечения давности дело подлежит прекращению на судебном заседании, для этого нужно только согласие подсудимого, Дерев был согласен», — объяснил его знакомый.

По его словам, в понедельник прокурор заявил, что Дерев не является на заседания и подал ходатайство о его задержании под стражу, хотя на суде присутствовали его адвокаты и последние два года он был без меры пресечения. В результате суд удовлетворил ходатайство прокурора и Дерева поместили под стражу.

РБК обратился за комментарием в официальному представителю СК России Светлане Петренко.

Дерев представлял в Совете Федерации Карачаево-Черкессию с апреля 2011 по январь 2016 гг. До этого он занимался бизнесом и был депутатом Народного собрания Карачаево-Черкессии.

Как сообщалось ранее, в начале марта 2020 года завершил расследование уголовного дела в отношении Дерева и шести его соучастников, обвиняемых в мошенничестве. По информации следственных органов, с декабря 2006 по октябрь 2010 года будущий сенатор, являясь учредителем, акционером и руководителем ЗАО «Киево-Жураки АПК» и ООО «Меркурий-2», руководил созданной им организованной группой, в которую входили его подчиненные. Путем незаконного возмещения НДС соучастники совершили хищение денежных средств из бюджета РФ на сумму более ₽110 млн.

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