В Ставрополе задержали экс-сенатора Дерева

Собеседник РБК рассказал, что бывшего члена Совета Федерации задержали за неявку в суд по делу, которое должно быть прекращено по истечению срока давности

Вячеслав Дерев (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

В Ставрополе задержали бывшего сенатора Вячеслава Дерева. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Дерев задержан в Ставрополе в понедельник, сейчас он находится в ставропольском следственном изоляторе, подтвердил РБК его знакомый.

Он рассказал РБК, что основанием для задержания стала неявка в суд по делу, по которому его судили ранее. «Дело подлежало прекращению по истечению десятилетнего срока давности по последнему эпизоду 19 октября, а приговора у Дерева не было. На основании п. 3 ч.1 ст.24 УПК в случае истечения давности дело подлежит прекращению на судебном заседании, для этого нужно только согласие подсудимого, Дерев был согласен», — объяснил его знакомый.

По его словам, в понедельник прокурор заявил, что Дерев не является на заседания и подал ходатайство о его задержании под стражу, хотя на суде присутствовали его адвокаты и последние два года он был без меры пресечения. В результате суд удовлетворил ходатайство прокурора и Дерева поместили под стражу.

РБК обратился за комментарием в официальному представителю СК России Светлане Петренко.