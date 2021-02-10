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Три человека погибли в больнице в Подмосковье из-за проблем с кислородом

В Никольской больнице в Подмосковье три пациента погибли из-за прекращения подачи кислорода в реанимации, сообщили ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах и Telegram-канал 112.

По данным собеседника агентства, подача кислорода прекратилась из-за «технической неисправности».

«Интерфакс» со ссылкой на информированный источник уточнил, что пациенты умерли около 10 утра. «Сегодня около 10:00 в больнице в поселке Никольское скончались три пациента, которые были подключены к кислороду, после того, как по техническим причинам прекратилась его подача», — сказал собеседник агентства.

Материал дополняется.

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