В Ростове начали проверку после данных о смерти 13 пациентов на ИВЛ

Местные СМИ сообщили, что в одной из городских больниц умерли 13 человек с COVID-19 из-за дефицита кислорода. В пресс-центре по мониторингу ситуации с коронавирусом назвали эти сведения фейком

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Росздравнадзор по Ростовской области проверит причину смерти 13 пациентов с COVID-19 в городской больнице Ростова-на-Дону, которым, по сообщению в СМИ, не хватило кислорода. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Поручение провести проверку дал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

21 октября местное издание 161.ru со ссылкой на источник в региональном минздраве и двух врачей, работающих в красной зоне городской больницы № 20, cообщило, что несколько пациентов задохнулись из-за продолжительной паузы в снабжении медицинским кислородом.

Источник издания в минздраве рассказал, что кислорода не хватало постоянно, а 12 октября его не было на всех этажах клиники. «Даже те, у кого был кислород, как рыбы, которых выбросило из воды, жабрами ловили воздух», — сообщил он. Несколько человек умерли в реанимации и в общем отделении больницы.