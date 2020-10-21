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Пандемия коронавируса ,  
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В Ростове начали проверку после данных о смерти 13 пациентов на ИВЛ

Местные СМИ сообщили, что в одной из городских больниц умерли 13 человек с COVID-19 из-за дефицита кислорода. В пресс-центре по мониторингу ситуации с коронавирусом назвали эти сведения фейком
Фото:Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Росздравнадзор по Ростовской области проверит причину смерти 13 пациентов с COVID-19 в городской больнице Ростова-на-Дону, которым, по сообщению в СМИ, не хватило кислорода. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Поручение провести проверку дал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

21 октября местное издание 161.ru со ссылкой на источник в региональном минздраве и двух врачей, работающих в красной зоне городской больницы № 20, cообщило, что несколько пациентов задохнулись из-за продолжительной паузы в снабжении медицинским кислородом.

Источник издания в минздраве рассказал, что кислорода не хватало постоянно, а 12 октября его не было на всех этажах клиники. «Даже те, у кого был кислород, как рыбы, которых выбросило из воды, жабрами ловили воздух», — сообщил он. Несколько человек умерли в реанимации и в общем отделении больницы.

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Фото:Сергей Пивоваров / РИА Новости

Медработники подтвердили, что массовая гибель пациентов случилась 11–12 октября. По их словам, больница осталась без кислорода из-за проблем со снабжением. Один из врачей заявил, что как минимум трех человек можно было спасти.

В управлении здравоохранения Ростова-на-Дону изданию сообщили, что 12 октября в горбольнице № 20 умерли 13 человек. Причина их смерти будет установлена по итогам патологоанатомической экспертизы.

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Ростовские медики рассказали, что в ГБ № 20 давно наблюдается дефицит медицинского кислорода и от этого уже умирали люди с диагнозом COVID-19. Врачи вынуждены перераспределять кислород между пациентами, отключать одних, чтобы подключить более тяжелых больных, снижать концентрацию смеси.

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Как пишет 161.ru, начальник регионального пресс-центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Сергей Тюрин информацию о связанных с дефицитом медицинского кислорода смертях назвал фейком.

По данным правительства Ростовской области, в регионе COVID-19 выявили почти у 24,5 тыс. жителей. За последние сутки прирост составил 292 человека. В стационарах с коронавирусом лежат 2155 человек, 151 из них подключен к аппарату ИВЛ. 690 жителей региона умерли, 13 — за последние сутки.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор
Михаил Котляр
Ростов-на-Дону коронавирус смерть
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