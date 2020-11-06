В коронавирусном стационаре в Курске произошел сбой при подаче кислорода

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В курском городском роддоме вечером 5 ноября в системе подачи кислорода для больных коронавирусом была выявлена неисправность. Об этом со ссылкой на главврача Наталью Мальцеву сообщает «Друг для друга Курск онлайн».

38 человек экстренно перевели в областную клиническую больницу и в больницу скорой медицинской помощи. В роддоме остались только те пациенты, которым не требуется кислородная поддержка.

«Неисправность мы выявили своевременно и приняли решение кислородозависимых пациентов перевести в другие лечебные учреждения», — пояснила главный врач. По ее словам, сейчас идет ремонт газификатора.

Один из пациентов госпиталя, мужчина 69 лет, скончался. Об этом сообщила его жена. По ее словам, при госпитализации у ее мужа тест на коронавирус не взяли. У него была пневмония и бронхиальная астма.