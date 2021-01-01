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Власти проверят работу госпиталя в Курске со сломанным газификатором

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Росздравнадзор намерен проверить качество оказания помощи больным с коронавирусом в госпитале в Курске, в котором сломался газификатор, сообщается на сайте ведомства.

Из-за поломки госпиталя для больных коронавирусом, под который был приспособлен роддом, пациентов пришлось перевести в другие больницы. Проверку проведут по поручению министра здравоохранения Михаила Мурашко.

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Фото:KOKB46 / Facebook

16 декабря Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч.3 ст. 109 УК) после того, как из-за проблем с подачей кислорода умерли 14 пациентов Курского городского клинического роддома, остальных больных пришлось поместить в другие больницы.

Ростехнадзор выявил нарушения при техническом обслуживании сломавшегося газификатора в госпитале, должностных лиц привлекут к административной ответственности.

Росздравнадзор Курск госпиталь коронавирус
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