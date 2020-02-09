Число погибших от коронавируса в Китае превысило 800 человек

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Количество погибших от коронавирусной инфекции нового типа 2019-nCoV в Китае достигло 811 человек. Об этом сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР.

Общее число заразившихся пневмонией по всему миру превышает 37 тыс. человек, 6,1 тыс. из них находятся в тяжелом состоянии. По данным властей, 2649 человек удалось вылечить, еще 29 тыс. находятся в больницах с подозрением на коронавирус. Ранее сообщалось о порядке 34,5 заболевших в более чем 20 странах и 724 умерших на территории Китая. За пределами материковой части Китая жертвами вируса стали два человека: 39-летний житель Гонконга и один гражданин КНР на Филиппинах.

Наибольшее число жертв (780 человек) было зафиксировано в провинции Хубэй, где в конце декабря прошлого года произошла вспышка вируса. Всего здесь зарегистрировано 2147 новых случаев заболевания инфекцией, общее количество больных достигло 27,1 тыс. человек. В частности, в столице провинции — Ухане — скончались 63 человека, выявлено 1,3 тыс. новых заболевших.

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