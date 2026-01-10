«Аэрофлот» и «Победа» поменяют расписание из-за ситуации в Шереметьево

«Аэрофлот» и «Победа» перенесут или отменят рейсы из-за ситуации в Шереметьево. Аэропорт из-за непогоды временно перестал принимать самолеты. Накануне пассажиры жаловались на многочасовое ожидание выдачи багажа

Авиакомпания «Аэрофлот» скорректирует расписание рейсов на 10 января из-за временных ограничений в аэропорту Шереметьево. Аналогичное решение приняла «Победа».

«Аэрофлот» вынужденно корректирует расписание полетов в течение сегодняшнего дня, в том числе путем отмены некоторых рейсов. Ряд рейсов, прибывающих в Москву, будет направлен на запасные аэродромы», — говорится в сообщении пресс-службы «Аэрофлота». Путешественников просят перед выездом в аэропорт проверять информацию на онлайн-табло. Пассажирам отмененных рейсов предлагается возврат стоимости билетов или переоформление на другие рейсы

«Победа» также отменит некоторые рейсы, сообщили в пресс-службе авиакомпании. Некоторые рейсы, прибывающие в Москву, будут направлены на запасные аэродромы, предупредили там. Пассажирам также предложили оформить возврат средств за билеты.

Ранее аэропорт Шереметьево до 10:00 мск прекратил принимать рейсы из-за неблагоприятных погодных условий. При этом все рейсы на вылет будут выполняться в полном объеме, пояснили в авиагавани.

Как передавал из аэропорта корреспондент РБК, ожидание на выдачу багажа к утру по большинству внутренних рейсов превышало 6 часов. Примерно в 4:30 мск почти все ленты транспортеров были остановлены, на них спали люди.

Пассажирам, чей багаж задерживается в аэропорту Шереметьево из-за сбоя на фоне аномальных снегопадов, предложили доставить чемоданы прямо домой. По данным РБК, доставка будет осуществляться в течение 48 часов.

В ночь на 9 января на Москву и Подмосковье обрушились рекордные снегопады. В столице был обновлен суточный рекорд по количеству выпавших осадков в январе. За прошедшие сутки на базовой метеостанции ВДНХ зафиксировали 22 мм осадков, что на 9,1 мм превысило прежний показатель, державшийся 50 лет, уточнил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.