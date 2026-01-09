«Аэрофлот» обратился к Шереметьево на фоне проблем с выдачей багажа

«Аэрофлот» призвал аэропорт Шереметьево усилить меры по стабилизации ситуации с задержками багажа на фоне непогоды. Представители самой авиагавани ранее заявляли, что выдача багажа происходит в «непрерывном режиме»

Video

Компания «Аэрофлот» призвала аэропорт Шереметьево усилить меры по стабилизации ситуации с обслуживанием пассажиров. Поводом для этого стала проблема с выдачей багажа.

Там пояснили, что «из-за возросшей нагрузки на наземные службы Шереметьево и необходимости постоянной расчистки перрона» было увеличено время подготовки воздушных судов к вылету и обслуживание прилетевших рейсов, в том числе, по выдаче багажа службами аэропорта.

«Со своей стороны «Аэрофлот» уже обратил внимание базового аэропорта на необходимость усиления мер по стабилизации ситуации с обслуживанием пассажиров авиакомпании по прилете», — говорится в публикации.

Также для работы и коммуникации с пассажирами в зоне выдачи багажа привлечен дополнительный персонал авиакомпании, пояснили в «Аэрофлоте». Пассажирам, которые еще не получили свой багаж, предлагается возможность оформить бесплатную доставку по указанным адресам. По состоянию на 21:00 9 января в Шереметьево выполнено 144 рейса на вылет и 134 рейса на прилет, добавили в компании.

Выпуск пассажиров из самолетов по прибытию и задержка багажа осуществляются с задержкой примерно в полтора часа, передает корреспондент РБК. При этом обстановка в воздушной гавани остается спокойной.

Ранее прибывшие в московский аэропорт Шереметьево пассажиры пожаловались, что в течение нескольких часов не могли получить свой багаж. Сбой произошел на фоне аномальных снегопадов, накрывших московский регион 8–9 января. Пресс-служба аэропорта Шереметьево в ответе на запрос РБК ответила, что «выдача багажа пассажирам в зонах получения багажа происходит в непрерывном режиме». Там уточнили, что более 70 единиц спецтехники ведут расчистку взлетно-посадочных полос, привокзальных площадей и подъездных путей.

Вызванный пришедшим с Балкан циклоном снегопад уже принес несколько «снежных» рекордов в Московском регионе. Его окончание синоптики ожидают к 10 января. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, около 130 тыс. человек и свыше 15 тыс. единиц техники в круглосуточном режиме ликвидируют последствия сильного снегопада в Москве. За последние сутки в столице выпало более 60% месячной нормы осадков,