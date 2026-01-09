 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

«Аэрофлот» обратился к Шереметьево на фоне проблем с выдачей багажа

«Аэрофлот» призвал Шереметьево усилить меры по стабилизации ситуации с багажом
«Аэрофлот» призвал аэропорт Шереметьево усилить меры по стабилизации ситуации с задержками багажа на фоне непогоды. Представители самой авиагавани ранее заявляли, что выдача багажа происходит в «непрерывном режиме»

«Аэрофлот» обратился к Шереметьево на фоне проблем с выдачей багажа
Video

Компания «Аэрофлот» призвала аэропорт Шереметьево усилить меры по стабилизации ситуации с обслуживанием пассажиров. Поводом для этого стала проблема с выдачей багажа.

Там пояснили, что «из-за возросшей нагрузки на наземные службы Шереметьево и необходимости постоянной расчистки перрона» было увеличено время подготовки воздушных судов к вылету и обслуживание прилетевших рейсов, в том числе, по выдаче багажа службами аэропорта.

«Со своей стороны «Аэрофлот» уже обратил внимание базового аэропорта на необходимость усиления мер по стабилизации ситуации с обслуживанием пассажиров авиакомпании по прилете», — говорится в публикации.

Также для работы и коммуникации с пассажирами в зоне выдачи багажа привлечен дополнительный персонал авиакомпании, пояснили в «Аэрофлоте». Пассажирам, которые еще не получили свой багаж, предлагается возможность оформить бесплатную доставку по указанным адресам. По состоянию на 21:00 9 января в Шереметьево выполнено 144 рейса на вылет и 134 рейса на прилет, добавили в компании.

Выпуск пассажиров из самолетов по прибытию и задержка багажа осуществляются с задержкой примерно в полтора часа, передает корреспондент РБК. При этом обстановка в воздушной гавани остается спокойной.

На фоне снегопада в Шереметьево возникли проблемы с выдачей багажа
Общество

Ранее прибывшие в московский аэропорт Шереметьево пассажиры пожаловались, что в течение нескольких часов не могли получить свой багаж. Сбой произошел на фоне аномальных снегопадов, накрывших московский регион 8–9 января. Пресс-служба аэропорта Шереметьево в ответе на запрос РБК ответила, что «выдача багажа пассажирам в зонах получения багажа происходит в непрерывном режиме». Там уточнили, что более 70 единиц спецтехники ведут расчистку взлетно-посадочных полос, привокзальных площадей и подъездных путей.

Вызванный пришедшим с Балкан циклоном снегопад уже принес несколько «снежных» рекордов в Московском регионе. Его окончание синоптики ожидают к 10 января. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, около 130 тыс. человек и свыше 15 тыс. единиц техники в круглосуточном режиме ликвидируют последствия сильного снегопада в Москве. За последние сутки в столице выпало более 60% месячной нормы осадков,

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Валерия Доброва, Ирина Парфентьева Ирина Парфентьева
Шереметьево Москва снегопады Аэрофлот
Материалы по теме
На фоне снегопада в Шереметьево возникли проблемы с выдачей багажа
Общество
В Шереметьево и Внуково задержали около 290 рейсов
Политика
Росавиация рассказала о работе столичных аэропортов в условиях снегопада
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
«Аэрофлот» обратился к Шереметьево на фоне проблем с выдачей багажа Общество, 09 янв, 23:48
Трамп раскрыл детали задержания пятого танкера с венесуэльской нефтью Политика, 09 янв, 23:26
Мэр Тегерана сообщил о разгроме протестующими более 50 мечетей и банков Политика, 09 янв, 23:00
Аэропорт Тамбова второй раз за сутки приостановил полеты Политика, 09 янв, 22:43
NYT узнала о передаче Украиной проекта по добыче лития другу Трампа Экономика, 09 янв, 22:32
Новая глава Венесуэлы не поедет в США в ближайшее время Политика, 09 янв, 22:26
Большая часть застрявших в Йемене россиян покинули остров Сокотра Общество, 09 янв, 22:09
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
Могут ли нынешние протесты в Иране привести к свержению режима Политика, 09 янв, 21:52
На Украине запретили бухгалтерские и другие программы российской 1С Политика, 09 янв, 21:51
Президент Мексики захотела наладить отношения с США после угроз Трампа Политика, 09 янв, 21:39
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 09 янв, 21:24
Сборная Сенегала стала первым полуфиналистом Кубка Африки Спорт, 09 янв, 21:17
Верховная рада получила заявление об отставке главы Минобороны Украины Политика, 09 янв, 21:08
Второй матч чемпионата Германии по футболу перенесли из-за снегопада Спорт, 09 янв, 20:45