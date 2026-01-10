«Аэрофлот» предложил пассажирам Шереметьево доставку багажа на дом

Пассажирам, чей багаж задерживается в аэропорту Шереметьево из-за сбоя на фоне аномальных снегопадов, предложили доставить чемоданы прямо домой. Об этом сообщила пресс-служба «Аэрофлота» в телеграм-канале.

В авиакомпании отметили, что из-за повышенной нагрузки на наземные службы было увеличено время подготовки самолетов к вылету и обслуживания прилетающих рейсов, включая выдачу багажа.

Сроки доставки багажа не указаны. Как передает корреспондент РБК со ссылкой на слова работников Шереметьево, доставка будет осуществляться в течение 48 часов. Для стабилизации работы самого аэропорта уже привлечен дополнительный персонал, а в зонах выдачи багажа организованы пункты раздачи бутылок с водой.

Ранее авиакомпания обратилась к аэропорту Шереметьево с просьбой усилить меры по стабилизации обслуживания пассажиров. Там уточнили, что за день в аэропорту было обслужено 144 рейса на вылет и 134 — на прилет. По данным корреспондента РБК, выпуск пассажиров из самолетов и выдача багажа происходили с задержкой около полутора часов, при этом в аэропорту сохранялась спокойная обстановка.

9 января пассажиры жаловались на длительное ожидание багажа. Пресс-служба Шереметьево в ответ на запрос РБК отметила, что выдача багажа ведется в непрерывном режиме, а более 70 единиц спецтехники очищают взлетно-посадочные полосы, привокзальные площади и подъездные пути.

Сильный снегопад, принесенный циклоном с Балкан, побил несколько рекордов осадков в столице. Его завершение синоптики ожидают 10 января.