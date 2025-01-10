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В Лос-Анджелесе введут комендантский час из-за пожаров

Предполагается, что он будет действовать с 18:00 до 6:00 в районах Пасифик-Палисейдс и Альтадина. В Лос-Анджелесе продолжают бушевать пять лесных пожаров. Байден назвал их самыми разрушительными в истории Калифорнии
Фото: Ringo Chiu / Reuters
Фото: Ringo Chiu / Reuters

В Лос-Анджелесе, где бушуют лесные пожары, планируют ввести комендантский час, сообщил шериф округа Роберт Луна, его слова приводит Los Angeles Times.

Предполагается, что он будет действовать с 18:00 до 6:00 «в пределах конкретных пострадавших районов вокруг двух зон пожара». Речь идет о Пасифик-Палисейдс и Альтадине.

Байден одобрил федеральную помощь пострадавшим от пожаров в Лос-Анджелесе
Политика
Фото:David Swanson / Reuters

По подозрению в поджоге в Уэст-Хиллс, где бушует пожар «Кеннет», был арестован один человек, сообщает NewsNation со ссылкой на департамент полиции Лос-Анджелеса. Пожар «Кеннет» — один из пяти лесных пожаров, охвативших округ Лос-Анджелес.

Калифорния в огне. Фоторепортаж РБК
Фотогалерея 

Всего в районе Лос-Анджелеса продолжают бушевать пять лесных пожаров, в зоне эвакуации находятся более 100 тыс. человек. Самый сильный пожар разгорелся в районе Пасифик-Палисейдс. По меньшей мере десять человек погибли.

Некоторые голливудские звезды лишились домов, в том числе актеры Дайан Уоррен, Джейми Ли Кертис, Мэнди Мур, Анна Фэрис, Пэрис Хилтон, Лейтон Мистер и Адам Броди. Сгорел и дом, который арендовал сын президента США Джо Байдена Хантер в Малибу.

Байден назвал пожары в Калифорнии самыми разрушительными в истории штата. По его словам, их площадь достигла почти 11 тыс. га, из зоны бедствия эвакуировали 360 тыс. человек.

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Теги
Елена Чернышова
Лос-Анджелес комендантский час лесные пожары
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