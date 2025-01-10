Число жертв пожаров в Лос-Анджелесе выросло до десяти

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

По меньшей мере десять человек погибли в результате лесных пожаров в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, сообщает ABC News со ссылкой на департамент судмедэкспертизы округа.

Опознание тел может занять несколько недель, «поскольку департамент судмедэкспертизы не в состоянии отреагировать на все места гибели людей из-за условий пожара и соображений безопасности», — сообщили в ведомстве.

Рано утром 10 января телеканал CNN передавал информацию о шести погибших. Президент США Джо Байден заявил, что в Калифорнию отправят дополнительные ресурсы для борьбы с огнем, включая федеральных пожарных и самолеты.

Лесные пожары в Калифорнии начались 7 января, они стали одними из самых разрушительных в истории штата. Огонь уничтожил более тысячи строений, в округе Лос-Анджелес введены обязательные приказы об эвакуации более чем для 100 тыс. жителей.

Несколько голливудских звезд лишились домов, в частности актеры Дайан Уоррен, Джейми Ли Кертис, Мэнди Мур, Анна Фэрис, Пэрис Хилтон, Лейтон Мистер и Адам Броди. Также сгорел дом, который арендовал сын президента США Джо Байдена Хантер в Малибу.

