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Общество ,  
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Число жертв пожаров в Лос-Анджелесе выросло до десяти

Фото: Mario Anzuoni / Reuters
Фото: Mario Anzuoni / Reuters

По меньшей мере десять человек погибли в результате лесных пожаров в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, сообщает ABC News со ссылкой на департамент судмедэкспертизы округа.

Опознание тел может занять несколько недель, «поскольку департамент судмедэкспертизы не в состоянии отреагировать на все места гибели людей из-за условий пожара и соображений безопасности», — сообщили в ведомстве.

Число погибших в результате пожаров в Лос-Анджелесе выросло до шести
Общество
Фото:Mario Anzuoni / Reuters

Рано утром 10 января телеканал CNN передавал информацию о шести погибших. Президент США Джо Байден заявил, что в Калифорнию отправят дополнительные ресурсы для борьбы с огнем, включая федеральных пожарных и самолеты.

Лесные пожары в Калифорнии начались 7 января, они стали одними из самых разрушительных в истории штата. Огонь уничтожил более тысячи строений, в округе Лос-Анджелес введены обязательные приказы об эвакуации более чем для 100 тыс. жителей.

Несколько голливудских звезд лишились домов, в частности актеры Дайан Уоррен, Джейми Ли Кертис, Мэнди Мур, Анна Фэрис, Пэрис Хилтон, Лейтон Мистер и Адам Броди. Также сгорел дом, который арендовал сын президента США Джо Байдена Хантер в Малибу.

Калифорния в огне. Фоторепортаж РБК
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Лос-Анджелес пожары погибшие
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