Калифорния в огне. Фоторепортаж РБК
В Лос-Анджелесе объявлено чрезвычайное положение из-за пожара. На дорогах, в том числе на бульваре Сансет, образовались пробки. Некоторые жители были вынуждены бросить свои машины.
Глава департамента пожарной охраны Лос-Анджелеса Кристин Кроули сообщила, что под угрозой из-за распространения огня находится более 10,3 тыс. домохозяйств и 13,2 тыс. построек.
Пламя также угрожает районам, расположенным к западу от Пасифик-Палисейдс. Представитель пожарного департамента Лос-Анджелеса Эрик Скотт призвал жителей быть готовыми к эвакуации. По его словам, огонь быстро распространяется из-за сильного ветра.
По данным PowerOutage.US, почти 17 тыс. человек в округе Лос-Анджелес остались без электроэнергии.
Более 30 тыс. жителей престижного района Пасифик-Палисейдс в Лос-Анджелесе были вынуждены покинуть свои дома из-за пожара.
В Лос-Анджелесе уже несколько месяцев не было осадков. По данным метеорологической службы, с 1 июля в городе выпало всего 4 мм осадков. Во вторник порывы ветра достигали 50–80 миль в час (80–130 км/ч).
Пожар вспыхнул утром 7 января в престижном районе Пасифик-Палисейдс. Огонь быстро распространился из-за сильного ветра и засухи. В Лос-Анджелесе объявлено чрезвычайное положение
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