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Калифорния в огне. Фоторепортаж РБК

Лесные пожары в Калифорнии угрожают Лос-Анджелесу
Эта зима в Калифорнии выдалась засушливой, осадков не было уже несколько месяцев. В штате бушуют лесные пожары, вплотную подобравшиеся к элитным районам Лос-Анджелеса
Калифорния в огне. Фоторепортаж РБК

Пожар вспыхнул утром 7 января в престижном районе Пасифик-Палисейдс. Огонь быстро распространился из-за сильного ветра и засухи. В Лос-Анджелесе объявлено чрезвычайное положение

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мультимедиа лесные пожары США Калифорния Лос-Анджелес
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