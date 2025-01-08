Калифорния в огне. Фоторепортаж РБК

Эта зима в Калифорнии выдалась засушливой, осадков не было уже несколько месяцев. В штате бушуют лесные пожары, вплотную подобравшиеся к элитным районам Лос-Анджелеса

Фото: Daniel Cole / Reuters В Лос-Анджелесе объявлено чрезвычайное положение из-за пожара. На дорогах, в том числе на бульваре Сансет, образовались пробки. Некоторые жители были вынуждены бросить свои машины. Фото: Ringo Chiu / Reuters Глава департамента пожарной охраны Лос-Анджелеса Кристин Кроули сообщила, что под угрозой из-за распространения огня находится более 10,3 тыс. домохозяйств и 13,2 тыс. построек. Фото: Mario Tama / Getty Images Пламя также угрожает районам, расположенным к западу от Пасифик-Палисейдс. Представитель пожарного департамента Лос-Анджелеса Эрик Скотт призвал жителей быть готовыми к эвакуации. По его словам, огонь быстро распространяется из-за сильного ветра. Фото: Apu Gomes / Getty Images По данным PowerOutage.US, почти 17 тыс. человек в округе Лос-Анджелес остались без электроэнергии. Фото: Mario Tama / Getty Images

Более 30 тыс. жителей престижного района Пасифик-Палисейдс в Лос-Анджелесе были вынуждены покинуть свои дома из-за пожара. Фото: Mario Tama / Getty Images Фото: Mike Blake / Reuters Фото: Ringo Chiu / Reuters Фото: Daniel Cole / Reuters В Лос-Анджелесе уже несколько месяцев не было осадков. По данным метеорологической службы, с 1 июля в городе выпало всего 4 мм осадков. Во вторник порывы ветра достигали 50–80 миль в час (80–130 км/ч). Фото: Daniel Cole / Reuters Фото: Ringo Chiu / Reuters Фото: Mario Anzuoni / Reuters Фото: Daniel Cole / Reuters Фото: Mario Anzuoni / Reuters Фото: Mario Tama / Getty Images Фото: Mario Anzuoni / Reuters Фото: Apu Gomes / Getty Images Фото: Ringo Chiu / Reuters Фото: Mario Anzuoni / Reuters Фото: Eric Thayer / Getty Images

Пожар вспыхнул утром 7 января в престижном районе Пасифик-Палисейдс. Огонь быстро распространился из-за сильного ветра и засухи. В Лос-Анджелесе объявлено чрезвычайное положение