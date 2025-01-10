Байден назвал пожары в Калифорнии самыми разрушительными в истории штата
Площадь природных пожаров в округе Лос-Анджелес в Калифорнии достигла почти 11 тыс. га, заявил президент США Джо Байден. Трансляцию его пресс-конференции в YouTube вела пресс-служба Белого дома.
«Это наиболее распространенные разрушительные пожары в истории Калифорнии», — сказал Байден.
На данный момент из зоны бедствия эвакуировали 360 тыс. человек, отметил политик.
По словам президента, американские власти отправят в округ дополнительные бригады пожарных, а также самолеты для тушения огня. Для борьбы с огнем могут быть привлечены специалисты из Канады, добавил Байден.
Лесные пожары в Калифорнии продолжаются с 7 января. Согласно данным пожарной службы штата, огонь уничтожил более 1 тыс. строений. В результате погибли шесть человек. Ситуацию усугубляет сильный ветер, что препятствует работе авиации.
Аналитики JPMorgan увеличили ожидания экономических потерь от пожаров в Калифорнии более чем вдвое — до $50 млрд. Стихийное бедствие считается одним из самых разрушительных за всю историю штата. Из-за возгорания несколько голливудских звезд лишились домов, в частности актеры Дайан Уоррен, Джейми Ли Кертис, Мэнди Мур, Анна Фэрис, Пэрис Хилтон, Лейтон Мистер и Адам Броди. Также сгорел дом сына президента США Джо Байдена Хантера в Малибу. Кроме того, российский музыкант и актер Алексей Воробьев сообщил, что ему пришлось покинуть дом в Лос-Анджелесе из-за распространения огня.
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