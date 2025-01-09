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Политика ,  
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Байден одобрил федеральную помощь пострадавшим от пожаров в Лос-Анджелесе

Байден объявил лесные пожары в Калифорнии крупным стихийным бедствием

Президент США Джо Байден объявил о крупном стихийном бедствии в Калифорнии и одобрил федеральную помощь пострадавшим от лесных пожаров в Лос-Анджелесе. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Финансирование станет дополнением к помощи, предоставляемой самим штатом и местными властями. Так, люди, потерпевшие из-за пожаров убытки, смогут получить гранты на временное жилье и ремонт домов или небольшие займы для покрытия незастрахованных потерь.

Байден также встретился с губернатором Калифорнии Гэвином Ньюсомом и, посетив район Пасифик-Палисейдс, где пожар бушует наиболее активно, назвал масштабы происходящего «поразительными», пишет Politico. Президент заметил, что возвращение к нормальной жизни в штате «будет чертовски долгим путем». Глава государства добавил, что изначально считалось, что дом его сына Хантера Байдена разрушен, хотя на самом деле он все еще стоит.

Как отмечает Politiсo, объявление о крупном бедствии обычно делается спустя несколько дней или недель после того, как катастрофа утихает и власти завершают оценку масштабов ущерба. Однако в этот раз президент сделал объявление через два дня после начала бедствия, в его разгар, в связи с близким окончанием срока своих полномочий — 20 января должна состояться инаугурация избранного президента Дональда Трампа.

В Малибу сгорел дом Пэрис Хилтон
Общество

Лесные пожары бушуют в Южной Калифорнии с 7 января. Они начались в престижном районе Лос-Анделеса Пасифик-Палисейдс, после чего распространились на Малибу и курортный город Санта-Моника. В результате действий стихии погибли пять человек. В Пасифик-Палисейдс в общей сложности уничтожено около 1 тыс. домов. По последним данным, площадь пожара там составляет 15,8 тыс. акров (около 64 тыс. кв. м).

Байден одобрил федеральную помощь пострадавшим от пожаров в Лос-Анджелесе
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В Малибу и Пасифик-Палисейдс находятся дома многих голливудских кинозвезд, знаменитых музыкантов и звезд шоу-бизнеса. Об эвакуации из-за лесных пожаров сообщали такие актеры, как Марк Хэмилл, Джеймс Вудс, Мэнди Мур, а также вице-президент США Камала Харрис. Актриса и модель Пэрис Хилтон рассказала, что ее дом «сгорел дотла».

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Персоны
Джо Байден США Лос-Анджелес Калифорния помощь лесной пожар
Джо Байден фото

Джо Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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