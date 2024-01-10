В порту Петербурга нашли кокаин из Никарагуа на ₽11 млрд

ФТС: таможня в грузе из Никарагуа нашла более тонны кокаина на ₽11 млрд

В России в третий раз за месяц нашли крупную партию кокаина, теперь в порту Санкт-Петербурга. Более тонны спрессованного белого порошка таможня оценила в 11 млрд руб.

Вид на таможенный терминал порта (Фото: Виталий Невар / РИА Новости)

Таможенники и сотрудники ФСБ нашли более тонны кокаина на 11 млрд руб. в контейнере из Никарагуа, сообщило ФТС.

Находку сделали в Большом порту Санкт-Петербурга. Тысяча брикетов со спрессованным белым порошком была спрятана в верхней части грузового модуля. После заключения экспертизы заведено уголовное дело.

ФТС опубликовала снимок брикетов, разложенных у контейнеров на земле, приблизительно половина из них помечены словом Dior, вторая часть — BBB. Таможня не пояснила значение надписей, однако прежде наркокартели не раз использовали подобные обозначения для маркировки партий. А прошлой весной в Австралии обнаружили партию кокаина от «кокаиновой банды Dior».

Статья о контрабанде наркотиков (ст. 229.1) предусматривает в качестве предельного наказания пожизненное лишение свободы.

В конце прошлого года силовики объявили об обнаружении двух крупных партий кокаина. Так, в Москве 20 декабря изъяли 673 кг латиноамериканского кокаина, предназначенного для отправки в страны Евросоюза, эту партию собирались продать на российском черном рынке за сумму от 2,5 млрд до 6,5 млрд руб. На кадрах, которые опубликовала ФСБ, видно, как оперативники проводят обыск в минивэне, который стоит на подземной парковке. Из машины они достали коробки и сумки. На кадрах видно, что наркотики были расфасованы по картонным коробкам с прикрепленной фотографией футболиста Месси к ней. Двух мужчин арестовали.

Спустя два дня таможенники объявили об обнаружении в петербургском порту 100 кг кокаина на судах из Бельгии, наркотики находились в полостях рефрижераторной установки внутри контейнеров с бананами. Заведено два уголовных дела.

