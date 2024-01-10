В порту Петербурга нашли кокаин из Никарагуа на ₽11 млрд
Таможенники и сотрудники ФСБ нашли более тонны кокаина на 11 млрд руб. в контейнере из Никарагуа, сообщило ФТС.
Находку сделали в Большом порту Санкт-Петербурга. Тысяча брикетов со спрессованным белым порошком была спрятана в верхней части грузового модуля. После заключения экспертизы заведено уголовное дело.
ФТС опубликовала снимок брикетов, разложенных у контейнеров на земле, приблизительно половина из них помечены словом Dior, вторая часть — BBB. Таможня не пояснила значение надписей, однако прежде наркокартели не раз использовали подобные обозначения для маркировки партий. А прошлой весной в Австралии обнаружили партию кокаина от «кокаиновой банды Dior».
Статья о контрабанде наркотиков (ст. 229.1) предусматривает в качестве предельного наказания пожизненное лишение свободы.
В конце прошлого года силовики объявили об обнаружении двух крупных партий кокаина. Так, в Москве 20 декабря изъяли 673 кг латиноамериканского кокаина, предназначенного для отправки в страны Евросоюза, эту партию собирались продать на российском черном рынке за сумму от 2,5 млрд до 6,5 млрд руб. На кадрах, которые опубликовала ФСБ, видно, как оперативники проводят обыск в минивэне, который стоит на подземной парковке. Из машины они достали коробки и сумки. На кадрах видно, что наркотики были расфасованы по картонным коробкам с прикрепленной фотографией футболиста Месси к ней. Двух мужчин арестовали.
Спустя два дня таможенники объявили об обнаружении в петербургском порту 100 кг кокаина на судах из Бельгии, наркотики находились в полостях рефрижераторной установки внутри контейнеров с бананами. Заведено два уголовных дела.