В порту Петербурга в бананах нашли 100 кг кокаина

ФТС: в порту Петербурга на судне из Бельгии нашли 100 кг кокаина в бананах

Брикеты с кокаином нашли в контейнерах с бананами, возбуждены два дела

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Таможенники нашли 100 кг кокаина на судах из Бельгии, прибывших в порт Петербурга, сообщила Федеральная таможенная служба в телеграм-канале.

Наркотики обнаружили в контейнерах с бананами. «Брикеты с кокаином были спрятаны в технологических полостях рефрижераторной установки», — сообщила ФТС. Возбуждены два уголовных дела.

Накануне 78.ru сообщил об обнаружении 50 кг кокаина на судне из Бельгии, прибывшем 27 ноября. Брикеты нашли в технологических полостях рефрижераторной установки контейнера на судне MSC Guernsey, которое шло из Бельгии. Экспертиза установила, что изъятое вещество было смесями, содержавшими кокаин.

20 декабря ФСБ сообщила, что в Москве изъяли 673 кг латиноамериканского кокаина, предназначенного для отправки в страны Евросоюза. По подозрению в причастности к контрабанде задержали двоих россиян. Они должны были получить в России особо крупную партию кокаина и транспортировать ее к месту последующего контрабандного вывоза в государства Европейского союза.