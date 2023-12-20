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Кокаин с фотографией Месси: как выглядят изъятые ФСБ 673 кг наркотиков

Появились фотографии изъятого ФСБ 673 кг кокаина

Кокаин с фотографией Месси: как выглядят изъятые ФСБ 673 кг наркотиков
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В Москве сотрудники ФСБ изъяли крупную партию наркотиков. Они нашли 673 кг латиноамериканского кокаина, предназначенного для отправки в страны Евросоюза, заявили в спецслужбе. На кадрах, которые опубликовала ФСБ, видно, как оперативники проводят обыск в минивэне, который стоит на подземной парковке. Из машины они достали коробки и сумки. На кадрах видно, что наркотики были расфасованы по картонным коробкам с прикрепленной фотографией футболиста Месси к ней.

ФСБ изъяла в Москве 673 кг кокаина для ЕС
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Теги
кокаин ФСБ наркотики
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