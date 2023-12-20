ФСБ: в Москве изъяли 673 кг латиноамериканского кокаина для переправки в ЕС

ФСБ изъяла в Москве 673 кг кокаина для ЕС

Сотрудники ФСБ задержали двоих мужчин, которые собирались продать кокаин на российском черном рынке. За партию они могли выручить от 2,5 млрд до 6,5 млрд руб.

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В Москве изъяли 673 кг латиноамериканского кокаина, предназначенного для отправки в страны Евросоюза, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Сотрудники ведомства задержали двоих россиян, причастных к контрабанде наркотиков из Латинской Америки. По данным ФСБ, оба прибыли в Москву из «приграничных субъектов» специально для «проведения многоэтапной наркоакции».

«Их задача заключалась в получении в Москве ранее доставленной в нашу страну особо крупной партии кокаина, а также в транспортировке наркотиков к месту последующего контрабандного вывоза в государства Европейского союза», — уточнили в ведомстве.

Изъятую партию кокаина собирались продать на российском черном рынке за сумму от 2,5 млрд до 6,5 млрд руб.

Двоих мужчин заключили под стражу. В ФСБ напомнили, что российское уголовное законодательство предусматривает наказание за совершенное преступление вплоть до пожизненного лишения свободы.

4 сентября Федеральная таможенная служба сообщила, что в порт Санкт-Петербурга пришло судно из Латвии с 8 кг кокаина на борту. Брикеты со спрессованным белым порошком спрятали в «конструктивной полости морского судна». Стоимость партии оценили в 100 млн руб. Балтийская таможня возбудила уголовное дело по факту контрабанды наркотиков.