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ФСБ изъяла в Москве 673 кг кокаина для ЕС

ФСБ: в Москве изъяли 673 кг латиноамериканского кокаина для переправки в ЕС
Сотрудники ФСБ задержали двоих мужчин, которые собирались продать кокаин на российском черном рынке. За партию они могли выручить от 2,5 млрд до 6,5 млрд руб.

ФСБ изъяла в Москве 673 кг кокаина для ЕС
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В Москве изъяли 673 кг латиноамериканского кокаина, предназначенного для отправки в страны Евросоюза, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Сотрудники ведомства задержали двоих россиян, причастных к контрабанде наркотиков из Латинской Америки. По данным ФСБ, оба прибыли в Москву из «приграничных субъектов» специально для «проведения многоэтапной наркоакции».

«Их задача заключалась в получении в Москве ранее доставленной в нашу страну особо крупной партии кокаина, а также в транспортировке наркотиков к месту последующего контрабандного вывоза в государства Европейского союза», — уточнили в ведомстве.

Изъятую партию кокаина собирались продать на российском черном рынке за сумму от 2,5 млрд до 6,5 млрд руб.

Двоих мужчин заключили под стражу. В ФСБ напомнили, что российское уголовное законодательство предусматривает наказание за совершенное преступление вплоть до пожизненного лишения свободы.

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4 сентября Федеральная таможенная служба сообщила, что в порт Санкт-Петербурга пришло судно из Латвии с 8 кг кокаина на борту. Брикеты со спрессованным белым порошком спрятали в «конструктивной полости морского судна». Стоимость партии оценили в 100 млн руб. Балтийская таможня возбудила уголовное дело по факту контрабанды наркотиков.

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