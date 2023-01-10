Россияне стали больше тратить на новогодних каникулах

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 января
EUR ЦБ: 75,08 (-0,58) Инвестиции, 09 янв, 19:45
Курс доллара на 10 января
USD ЦБ: 70,3 (-0,04) Инвестиции, 09 янв, 19:45
В Норильске самолет выкатился за пределы полосы перед взлетом Общество, 08:39
В связанном с Байденом аналитическом центре нашли секретные документы Политика, 08:29
Где найти небольшой фургон для бизнеса без проблем с запчастями РБК и Газ, 08:29
Концы в воду: как российские компании скрывают свое происхождение Pro, 08:27
TBS узнал, что убийцу Абэ признали вменяемым Политика, 08:16
В ЕС заявили о риске потери независимости в космической отрасли Политика, 08:11
Какие станции московского метро откроются в 2023 году Недвижимость, 08:00
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Россияне стали больше тратить на новогодних каникулах Общество, 08:00
Айронмен из «Бэби-клуба»: как наладить бизнес и отношения с женой РБК и Газпромбанк, 07:55
В Индии не нашли бомбу в севшем из-за «минирования» самолете Azur Air Общество, 07:46
Бэйл ушел из футбола в 33 года. Кто еще из звезд рано завершил карьеру Спорт, 07:36
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:30
Минобороны показало видео пуска ракет «Искандер» по объектам ВСУ Политика, 07:15
Кибербезопасность на аутсорсинге: как защитить инфраструктуру региона РБК и РТК-Солар, 07:10
Общество ,  
0 

Россияне стали больше тратить на новогодних каникулах

Больше всего вырос средний чек в кинотеатрах — на 16%, составив 745 руб., а сократились сильнее всего траты на электронику и бытовую технику — на 13% со средним чеком 9,8 тыс. руб.
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Траты россиян на развлечения, походы в продуктовые магазины и заведения общепита в новогодние каникулы, с 1 по 8 января 2023 года, увеличились по сравнению с тем же периодом прошлого года, следует из данных аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Больше всего вырос средний чек в кинотеатрах — на 16%, составив 745 руб. Расходы в продуктовых супермаркетах увеличились на 11%, средний чек составил 598 руб, на походы в рестораны (+6%) и кафе (+12%) — 1127 руб и 707 руб. соответственно. Средний чек на фастфуд (+7%) достиг 478 руб.

Сократились траты россиян больше всего на электронику и бытовую технику — на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в среднем жители страны тратили на эти товары 9893 руб. Средний чек для стройматериалов составил 8566 руб., для одежды и обуви — 5459 руб.

Траты на гостиницы и отели в среднем составляли 5156 руб., на парфюмерию и косметику — 3590 руб.

В среднем 2063 руб. граждане оставили в бассейнах и аквапарках. Траты на фитнес-центры и тренажерные залы (-9%) в среднем составили 2169 руб. Еще 1432 руб. в среднем пришлось на услуги салонов красоты и парикмахерских.

«Несмотря на эффект низкой базы из-за коронавирусных ограничений, по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом российский потребитель покупал меньше, чем в январские каникулы 2022 года, но больше, чем осенью или летом в годовом сопоставлении», — отмечают эксперты «Чек Индекса». Они связываю это как с инфляционными ожиданиями и большим объемом финансовых средств на руках, так и с желанием отдохнуть.

Читайте на РБК Pro
Для каких стран 2022 год оказался не таким уж ужасным — The Economist
«Пострадали все виды перевозок»: как 2022 год изменил логистику в России
Уйти, замереть или расти: самая успешная бизнес-стратегия в России 2022
Глава OpenAI: «Я так люблю свою работу, что готов делать ее бесплатно»

«Платформа ОФД» — крупнейший оператор фискальных данных страны, ежедневно он обрабатывает 50–55 млн кассовых чеков более чем с 1,1 млн онлайн-касс.

Российские кинотеатры с 31 декабря по 8 января заработали на продаже билетов 4,5 млрд руб., следует из статистики проката Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино. Это стало абсолютным рекордом с 2014 года. Почти 70% принес фильм «Чебурашка», приблизившийся по сборам к самой кассовой российской картине «Холоп».

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Новый год траты
Материалы по теме
Россияне решили чаще ездить в ближнее зарубежье на Новый год
Общество
Россияне рассказали, на сколько вырастут их траты на Новый год
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter