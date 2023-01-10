Россияне стали больше тратить на новогодних каникулах

Больше всего вырос средний чек в кинотеатрах — на 16%, составив 745 руб., а сократились сильнее всего траты на электронику и бытовую технику — на 13% со средним чеком 9,8 тыс. руб.

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Траты россиян на развлечения, походы в продуктовые магазины и заведения общепита в новогодние каникулы, с 1 по 8 января 2023 года, увеличились по сравнению с тем же периодом прошлого года, следует из данных аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Больше всего вырос средний чек в кинотеатрах — на 16%, составив 745 руб. Расходы в продуктовых супермаркетах увеличились на 11%, средний чек составил 598 руб, на походы в рестораны (+6%) и кафе (+12%) — 1127 руб и 707 руб. соответственно. Средний чек на фастфуд (+7%) достиг 478 руб.

Сократились траты россиян больше всего на электронику и бытовую технику — на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в среднем жители страны тратили на эти товары 9893 руб. Средний чек для стройматериалов составил 8566 руб., для одежды и обуви — 5459 руб.

Траты на гостиницы и отели в среднем составляли 5156 руб., на парфюмерию и косметику — 3590 руб.

В среднем 2063 руб. граждане оставили в бассейнах и аквапарках. Траты на фитнес-центры и тренажерные залы (-9%) в среднем составили 2169 руб. Еще 1432 руб. в среднем пришлось на услуги салонов красоты и парикмахерских.

«Несмотря на эффект низкой базы из-за коронавирусных ограничений, по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом российский потребитель покупал меньше, чем в январские каникулы 2022 года, но больше, чем осенью или летом в годовом сопоставлении», — отмечают эксперты «Чек Индекса». Они связываю это как с инфляционными ожиданиями и большим объемом финансовых средств на руках, так и с желанием отдохнуть.

«Платформа ОФД» — крупнейший оператор фискальных данных страны, ежедневно он обрабатывает 50–55 млн кассовых чеков более чем с 1,1 млн онлайн-касс.

Российские кинотеатры с 31 декабря по 8 января заработали на продаже билетов 4,5 млрд руб., следует из статистики проката Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино. Это стало абсолютным рекордом с 2014 года. Почти 70% принес фильм «Чебурашка», приблизившийся по сборам к самой кассовой российской картине «Холоп».