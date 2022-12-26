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Поздравление от Деда Мороза и Снегурочки за год подорожало на 20%

Исследование Tinkoff Data: вызов Деда Мороза и Снегурочки за год подорожал на 20%
А за пять лет цена поздравления выросла в два раза. Дороже всего услуги стоят в Москве, самый сильный прирост в 33% зафиксировали в Красноярске. А вот менее выгодно стало работать Дедом Морозом в Челябинске и Нижнем Новгороде
Фото: : Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: : Валерий Шарифулин / ТАСС

Средняя стоимость поздравления Деда Мороза и Снегурочки (индекс Деда Мороза) за год выросла на 20% и составила 2102 руб., следует из результатов исследования Tinkoff Data, с результатами которого ознакомился РБК.

Специалисты проанализировали более 4 тыс. объявлений с сайтов Avito, Youla и Profi, а также из других открытых источников. Индекс рассчитывали с учетом средней стоимости поздравления аниматоров в декабре перед новогодними праздниками.

Индекс Деда Мороза отражает изменение цен в сфере развлечений год к году, говорится в исследовании. В 2018 году услуги Снегурочки и Деда Мороза стоили в среднем 1043 руб. Через год они подорожали до 1063 руб. В 2020 году поздравление стоило в среднем 1600 руб., а в 2021 году — 1755. Таким образом, за пять лет стоимость выросла в два раза.

Сильнее всего индекс вырос в Красноярске — с 1702 руб. до 2260 руб. год к году (33%). В Москве услуги аниматоров подорожали в среднем на 28% — до 2815 руб. В столице стоимость поздравления остается самой высокой, говорится в исследовании.

В Санкт-Петербурге услуги Снегурочки и Деда Мороза подорожали на 17%, в Самаре — на 21%, в Екатеринбурге — на 18%, в Ростове-на-Дону и Новосибирске — на 13 и 10% соответственно. Рост в пределах 5% отмечен в Уфе, Казани и Перми. Сильнее всего цены на поздравления упали в Челябинске (на 9%), Нижнем Новгороде (минус 7%) и Омске (минус 6%).

Резкий рост стоимости услуг в 2022 году по сравнению с 2021 годом (в среднем 20% против 10% соответственно) аналитики объяснили тем, что в этом году большее количество россиян планируют отмечать Новый год дома. В 2022 году об этом заявили 80% из 1600 опрошенных старше 18 лет, передавал ВЦИОМ. Годом ранее Новый год дома встречали 76% опрошенных.

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Цена продолжит расти и в 2023 году, отмечают специалисты со ссылкой на данные разработанного «Тинькофф» сервиса аналитики и прогнозирования ETNA. Так, согласно прогнозам, за год стоимость поздравления вырастет до 2356 руб., или еще на 12%.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Новый Год Дед Мороз поздравление индекс рост цен
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