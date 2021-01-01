Японский врач назвал самые часто выявляемые последствия COVID-19

Более трети пациентов, у которых проявились последствия коронавирусной инфекции, в том числе среди детей, стали лежачими больными. Об этом заявил врач Коити Хирахата из Токийской клиники Hirahata Clinic, ссылаясь на данные наблюдений за своими пациентами, сообщает «РИА Новости».

По словам Хирахаты, чаще всего тяжелые последствия COVID-19 наблюдаются у молодых людей. «Больше всего 40-летних (123 человека), за ними следуют 30-летние (91 человек) и 20-летние (65 человек). И есть два ребенка до десяти лет. От десяти до 20 лет — 24 человека», — сказал японский врач.

«То есть подавляющее большинство (80,69%) — это молодые люди до 40–50 лет. Иными словами, как раз та возрастная категория, в которой течение болезни считается наиболее легким, дает более тяжелые последствия после заболевания», — пояснил Хирахата.

По данным врача, самым частым симптомом после перенесенной инфекции является слабость, от нее страдают 97,1%. Далее следует симптом подавленности, депрессивного состояния — 86,8%. Третьим по распространенности стал так называемый туман в голове (brain fog), который сопровождается неясным сознанием, неспособностью сформулировать мысль — таких 83%. Головная боль была выявлена у 77,4%. Боли во всем теле — 77,4%. Трудности при дыхании испытывают 73,3%. Ощущение сердцебиения есть у 71,3%. Бессонница — у 71,3%. Отсутствие аппетита — у 63%. Выпадение волос — 52,9%. Нет обоняния у 35,2%. Потеряны вкусовые ощущения у 27,9%.