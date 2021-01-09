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Путин выразил соболезнования президенту Индонезии из-за крушения самолета

Фото: Agung Kuncahya B. / XinHua / Global Look Press
Фото: Agung Kuncahya B. / XinHua / Global Look Press

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индонезии Джоко Видодо. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Примите искренние соболезнования по поводу гибели пассажиров и членов экипажа самолета, потерпевшего крушение у побережья Явы», — говорится в сообщении.

На борту потерпевшего крушение индонезийского самолета не было россиян
Общество
Фото:Willy Kurniawan / Reuters

Лайнер авиакомпании Sriwijaya Air потерпел крушение в Яванском море недалеко от острова Мале. Самолет выполнял рейс из Джакарты в Понтианак. Лайнер пропал с радаров спустя несколько минут после вылета из аэропорта Джакарты.

Обломки лайнера упали в море. Позже появилась информация, что обломки самолета и останки пассажиров были найдены в Яванском море на глубине 15–20 м.

Как сообщили в посольстве России в Индонезии, на борту самолета россиян не было. Посольство ссылается на данные Национального агентства по поиску и спасению Индонезии.

Владимир Путин Индонезия соболезнования
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