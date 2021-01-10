На месте крушения Boeing в Индонезии обнаружили обломки и части тел

Спасатели нашли обломки фюзеляжа, раскрашенного в цвета авиакомпании Sriwijaya Air, электропроводку и шасси между островами Ланканг и Лаки. Поисковые работы продолжаются

Фото: Dita Alangkara / AP

Спасатели в районе места крушения пассажирского самолета Boeing 737-524 в Яванском море обнаружили металлические обломки, части человеческих тел и одежду. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на официальных лиц.

Как заявил глава Национального поисково-спасательного агентства Багус Пурухито, эти находки были обнаружены между островами Ланканг и Лаки, которые входят в архипелаг Серибу.

«Мы уверены, что именно здесь разбился самолет», — сказал главный маршал индонезийской авиации Хади Тьяджанто. По его словам, авиация получила отчеты от группы водолазов, в которых утверждалось, что видимость в воде хорошая и ясная, что позволяет обнаружить некоторые части самолета.

Министр транспорта Индонезии Буди Кария Сумади заявил, что на поиски рухнувшего самолета после определения места его крушения направлены все силы.