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Пандемия коронавируса ,  
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В США предсказали новую вспышку COVID-19 после беспорядков в Капитолии

Фото: Evan Vucci / AP
Фото: Evan Vucci / AP

На территории США может произойти новая вспышка коронавируса COVID-19 после того, как сторонники действующего президента США Дональда Трампа, приехавшие из разных уголков страны в Вашингтон, штурмовали здание Капитолия, где проходило заседание конгресса. Об этом заявил глава Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберт Редфилд.

«Я думаю, следует ожидать, что это приведет к еще одному всплеску [заболеваемости]. У вас по всему Капитолию ходили по большей части не надевшие маски люди, не соблюдавшие дистанцию», — цитирует чиновника издание Sacramento Bee.

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Чиновник, который уйдет в отставку после инаугурации Джо Байдена, охарактеризовал беспорядки как «очень, очень печальный день» для страны и выразил обеспокоенность тем, что члены конгресса и правоохранительные органы могли подвергнуться воздействию COVID-19 после того, как толпа людей, лояльная Трампу, ворвалась в здание Капитолия и беспрепятственно перемещалась внутри него.

После беспорядков, как отметил Редфилд, штурмовавшие здание Капитолия на машинах, поездах и самолетах отправились домой по всей стране. «Так что я действительно думаю, что это событие, которое, вероятно, приведет к значительному распространению [COVID-19]», — сказал он.

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Фото:Shannon Stapleton / Reuters

Комментируя нынешнюю ситуацию с коронавирусом в США, вирусолог подчеркнул, что инфекция бесконтрольно распространяться по стране. Он напомнил, что в минувший четверг в США впервые зафиксировали более 4 тыс. летальных исходов за сутки, и выразил мнение, что этот показатель в дальнейшем может достигнуть и 5 тыс. жертв в день. «Мы еще не достигли пика нынешнего всплеска. Очевидно, что уровень смертности, который мы наблюдаем, как многие из нас пытаются подчеркнуть, больше, чем мы видели в Перл-Харборе или 11 сентября. К сожалению, сейчас мы находимся в таком состоянии пандемии», — заключил он.

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Автор
Михаил Юшков
Капитолий коронавирус COVID-19
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