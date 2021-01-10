В США предсказали новую вспышку COVID-19 после беспорядков в Капитолии

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На территории США может произойти новая вспышка коронавируса COVID-19 после того, как сторонники действующего президента США Дональда Трампа, приехавшие из разных уголков страны в Вашингтон, штурмовали здание Капитолия, где проходило заседание конгресса. Об этом заявил глава Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберт Редфилд.

«Я думаю, следует ожидать, что это приведет к еще одному всплеску [заболеваемости]. У вас по всему Капитолию ходили по большей части не надевшие маски люди, не соблюдавшие дистанцию», — цитирует чиновника издание Sacramento Bee.

Чиновник, который уйдет в отставку после инаугурации Джо Байдена, охарактеризовал беспорядки как «очень, очень печальный день» для страны и выразил обеспокоенность тем, что члены конгресса и правоохранительные органы могли подвергнуться воздействию COVID-19 после того, как толпа людей, лояльная Трампу, ворвалась в здание Капитолия и беспрепятственно перемещалась внутри него.

После беспорядков, как отметил Редфилд, штурмовавшие здание Капитолия на машинах, поездах и самолетах отправились домой по всей стране. «Так что я действительно думаю, что это событие, которое, вероятно, приведет к значительному распространению [COVID-19]», — сказал он.