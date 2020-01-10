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Крушение украинского самолета в Иране ,  
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Киев сообщил о последнем сеансе связи пилотов разбившегося самолета

Пилоты разбившегося в Тегеране украинского Boeing до последнего не сообщали о каких-либо технических неполадках, рассказал глава украинского МИДа. Перед крушением они внезапно изменили курс
Фото: Ali Mohammadi / Bloomberg

В момент последнего сеанса связи с диспетчерами пилоты разбившегося в Иране лайнера Boeing-737, принадлежащего компании «Международные авиалинии Украины», сообщили, что полет проходит в штатном режиме. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в ходе брифинга, трансляцию которого вел телеканал ТСН. Министр также подтвердил, что перед катастрофой самолет изменил курс.

Власти Украины рассматривают все версии того, что могло стать причиной гибели разбившегося в Иране лайнера Boeing-737, принадлежащего компании «Международные авиалинии Украины», также заявил он.

«Наша главная задача — абсолютно справедливо и непредубежденно установить причины этой трагедии, если кто-то виноват — найти виновных», — сказал министр.

Глава МИД пояснил, что власти Ирана предоставили украинским экспертам доступ к «черным ящикам» разбившегося лайнера, а также к записям переговоров диспетчеров аэропорта Тегерана с пилотами.

Отвечая на вопрос о том, как Киев относится к версии, согласно которой самолет был непреднамеренно сбит иранской зенитной ракетой, Пристайко заявил, что власти Украины собирают всю информацию о произошедшем, включая данные, предоставляемые партнерами страны.

Ранее Организация гражданской авиации Ирана сообщила, что летчика разбившегося Boeing пытались развернуть самолет и вновь приземлиться в аэропорту Тегерана.

Крушение украинского Boeing, на борту которого находились 176 человек, по большей части граждан Ирана и Канады, произошло в ночь на 8 января. Самолет разбился вскоре после того, как Иран нанес ракетный удар по базам США в Ираке. На следующий день после крушения американские СМИ со ссылкой на источники в американской разведке сообщили, что самолет могли сбить ПВО Ирана, приведенные в боеготовность в ожидании ответного удара ВВС США. Источники сообщали о том, что разведывательный спутник зафиксировал в момент крушения два ракетных запуска. Предположительно, ракеты могли быть выпущены комплексом ПВО российского производства «Тор — М1», стоящим на вооружении Ирана.

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О том, что в качестве версии крушения рассматривается непреднамеренная ракетная атака, вскоре после появления этих публикаций сообщили власти Канады, Великобритании и Австралии. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что не исключает возможность «ошибки другой стороны». В Иране вероятность того, что самолет был сбит ракетой, опровергают

Авторы: Евгений Калюков, Георгий Тадтаев
Теги: Украина, Иран, авиакатастрофа
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