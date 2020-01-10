Киев сообщил о последнем сеансе связи пилотов разбившегося самолета

Пилоты разбившегося в Тегеране украинского Boeing до последнего не сообщали о каких-либо технических неполадках, рассказал глава украинского МИДа. Перед крушением они внезапно изменили курс

Фото: Ali Mohammadi / Bloomberg

В момент последнего сеанса связи с диспетчерами пилоты разбившегося в Иране лайнера Boeing-737, принадлежащего компании «Международные авиалинии Украины», сообщили, что полет проходит в штатном режиме. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в ходе брифинга, трансляцию которого вел телеканал ТСН. Министр также подтвердил, что перед катастрофой самолет изменил курс.

Власти Украины рассматривают все версии того, что могло стать причиной гибели разбившегося в Иране лайнера Boeing-737, принадлежащего компании «Международные авиалинии Украины», также заявил он.

«Наша главная задача — абсолютно справедливо и непредубежденно установить причины этой трагедии, если кто-то виноват — найти виновных», — сказал министр.

Глава МИД пояснил, что власти Ирана предоставили украинским экспертам доступ к «черным ящикам» разбившегося лайнера, а также к записям переговоров диспетчеров аэропорта Тегерана с пилотами.

Отвечая на вопрос о том, как Киев относится к версии, согласно которой самолет был непреднамеренно сбит иранской зенитной ракетой, Пристайко заявил, что власти Украины собирают всю информацию о произошедшем, включая данные, предоставляемые партнерами страны.