Авиакомпания назвала «спутный след» причиной падения самолета в Алма-Ате

Руководитель летной службы авиакомпания Bek Air Эрик Сапаров, самолет которой потерпел крушение при вылете из аэропорта Алма-Аты, заявил, что причиной произошедшего мог стать спутный след. Об этом сообщает Тengrinews.kz.

По его словам, спутный след, это явление, похожее на вихри, которые тянутся за взлетевшим самолетом. Он отметил, что перед взлетом упавшего самолета Fokker 100 из аэропорта вылетел борт Airbus 321 с новыми двигателями и взлетной массой до 89 тонн. Вылетевший вслед за ним самолет Bek Air начало кренить в разные стороны, вследствие чего у воздушного судна произошла потеря высоты, а затем он упал.

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