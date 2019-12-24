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Стрельба на Лубянке ,  
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К делу «лубянского стрелка» подключили защитников конституционного строя
Следствие проверяет «лубянского стрелка» на причастность к деятельности организаций террористической направленности. Расследованием занимается служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ
Фото: Александр Земляниченко Мл. / AP

Нападение на штаб-квартиру

Лубянского стрелка Евгения Манюрова проверяют на причастность к организациям террористической направленности, рассказал РБК источник, знакомый с ходом расследования, информацию подтвердил источник близкий к ФСБ.

«Сотрудникам Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ России поручили оперативное сопровождение расследования нападения на штаб-квартиру ФСБ», — рассказал источник.

Стрельба у здания ФСБ произошла вечером 19 декабря. Спецназ ликвидировал 39-летнего жителя подмосковного Подольска Евгения Манюрова, который вел стрельбу. По данным Следственного комитета, один сотрудник правоохранительных органов погиб на месте, еще один скончался от ранений в больнице. Пострадали еще пять человек, в том числе четверо силовиков.

По словам источника, знакомого с ходом расследования, информация, которая раньше появлялась в СМИ по поводу причастности Евгения Манюрова к Национальному освободительному движению не соответствует действительности. «В анкетах Национально-освободительного движения 187 000 человек. Человека с именем Евгений Манюров никогда не было в движении», — сообщили РБК в пресс-сулжбе НОД.

Также не подтвердилась информация о том, что Манюров имел отношение к охране посольства Объединенных арабских эмиратов.

РБК направил зарос в центр общественных свзей ФСБ России.

Оперативное сопровождение

«В то же время в его контактах обнаружены лица, подозреваемые в причастности к деятельности организаций террористического толка», — отметил источник. Он добавил, что следователи отрабатывают информацию по телефонным звонкам, денежным переводам, записным книжкам и информацию с телефонных носителей — все что было изъято при обыске в его квартире в Подольске.

Ранее СМИ сообщали со ссылкой на отца стрелка Фатиха Манюров, что тот охранял посольство Объединенных Арабских Эмиратов. Тогда отец рассказал, что начал замечать, что у Евгения появился в речи восточный акцент.

Защитники строя

Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ (2-я служба) России занимается сопровождением дел, связанных с политикой и терроризмом. Ее сотрудники задерживали одного из исполнителей убийства политика Бориса Немцова — Беслана Шаванова, разрабатывали членов Боевой организации русских националистов (БОРН), лидеров запрещенного движения «Русские» Дмитрия Демушкина и Александра Белова (Поткина), сопровождали дело «Седьмой студии». Также оперативники 2-ой службы занимаются межнациональными и межрелигиозными конфликтами и экстремизмом.

По информации РБК, «лубянский стрелок» на протяжении 4 лет увлекался стрельбой: участвовал в городских турнирах, состоял в спортивном клубе ДОСААФ и был постоянным посетителем тира.

В разные периоды Манюров работал в частных охранных структурах, знал английский язык. Незадолго до нападения на штаб-квартиру ФСБ Манюров уволился из одной из охранных фирм. При обыске у мужчины нашли четыре винтовки и травматический пистолет.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов). Руководитель СКР Александр Бастрыкин поручил передать его в центральный аппарат.

Автор: Дмитрий Серков
При участии: Алена Прохоренко
Теги: Лубянка, стрельба, терроризм
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