К делу «лубянского стрелка» подключили защитников конституционного строя

Также не подтвердилась информация о том, что Манюров имел отношение к охране посольства Объединенных арабских эмиратов.

РБК направил зарос в центр общественных свзей ФСБ России.

Оперативное сопровождение

«В то же время в его контактах обнаружены лица, подозреваемые в причастности к деятельности организаций террористического толка», — отметил источник. Он добавил, что следователи отрабатывают информацию по телефонным звонкам, денежным переводам, записным книжкам и информацию с телефонных носителей — все что было изъято при обыске в его квартире в Подольске.

Ранее СМИ сообщали со ссылкой на отца стрелка Фатиха Манюров, что тот охранял посольство Объединенных Арабских Эмиратов. Тогда отец рассказал, что начал замечать, что у Евгения появился в речи восточный акцент.

Защитники строя Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ (2-я служба) России занимается сопровождением дел, связанных с политикой и терроризмом. Ее сотрудники задерживали одного из исполнителей убийства политика Бориса Немцова — Беслана Шаванова, разрабатывали членов Боевой организации русских националистов (БОРН), лидеров запрещенного движения «Русские» Дмитрия Демушкина и Александра Белова (Поткина), сопровождали дело «Седьмой студии». Также оперативники 2-ой службы занимаются межнациональными и межрелигиозными конфликтами и экстремизмом.

По информации РБК, «лубянский стрелок» на протяжении 4 лет увлекался стрельбой: участвовал в городских турнирах, состоял в спортивном клубе ДОСААФ и был постоянным посетителем тира.

В разные периоды Манюров работал в частных охранных структурах, знал английский язык. Незадолго до нападения на штаб-квартиру ФСБ Манюров уволился из одной из охранных фирм. При обыске у мужчины нашли четыре винтовки и травматический пистолет.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов). Руководитель СКР Александр Бастрыкин поручил передать его в центральный аппарат.