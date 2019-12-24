К делу «лубянского стрелка» подключили защитников конституционного строя

Нападение на штаб-квартиру
Лубянского стрелка Евгения Манюрова проверяют на причастность к организациям террористической направленности, рассказал РБК источник, знакомый с ходом расследования, информацию подтвердил источник близкий к ФСБ.
«Сотрудникам Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ России поручили оперативное сопровождение расследования нападения на штаб-квартиру ФСБ», — рассказал источник.
Стрельба у здания ФСБ произошла вечером 19 декабря. Спецназ ликвидировал 39-летнего жителя подмосковного Подольска Евгения Манюрова, который вел стрельбу. По данным Следственного комитета, один сотрудник правоохранительных органов погиб на месте, еще один скончался от ранений в больнице. Пострадали еще пять человек, в том числе четверо силовиков.
По словам источника, знакомого с ходом расследования, информация, которая раньше появлялась в СМИ по поводу причастности Евгения Манюрова к Национальному освободительному движению не соответствует действительности. «В анкетах Национально-освободительного движения 187 000 человек. Человека с именем Евгений Манюров никогда не было в движении», — сообщили РБК в пресс-сулжбе НОД.