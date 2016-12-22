Узнавшим о «ВИП-номерах» в «Матросской тишине» запретили посещать СИЗО

Членам Общественной наблюдательной комиссии Москвы запретили посещать «Матросскую тишину» и «Кремлевский централ». Ее замглавы ранее рассказала о «ВИП-камерах» в одном из этих СИЗО

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Следователь главного следственного управления Следственного комитета по Москве воспрепятствовал посещению «Матросской тишины» и «Кремлевского централа» пятью членами Общественной наблюдательной комиссии Москвы. Об этом РБК рассказал член столичной ОНК Иван Мельников.

«21 декабря мы с коллегами попытались проверить условия содержания Алексея Улюкаева в «Кремлевском централе», но к Улюкаеву нас не пустили, ссылаясь на некие повестки. Впоследствии из «Матросской тишины» мы получили документ, подписанный начальником Владимиром Клочеком, в нем содержался запрет от следователя Пякшева посещать оба изолятора в связи с желанием допросить нас по какому-то делу. Предположительно, нас хотят допросить в связи с делом нашего коллеги Дениса Набиуллина. Но желание допросить не является аргументом недопуска в СИЗО, это попытка ограничения права на проверку», — сообщил Мельников. По словам Мельникова, члены ОНК обратились с жалобой в прокуратуру Москвы, Генеральную прокуратуру; в московскую прокуратуру обращение было направлено аппаратом уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой и председателя СПЧ Михаила Федотова.

Заместитель председателя ОНК по Москве Ева Меркачева подтвердила РБК запрет пятерым членам ОНК на посещение обоих СИЗО. «Мне пришло письмо начальника СИЗО № 1 Владимира Клочека о запрете на посещение. Вопрос о запрете решает не начальник, он лишь информирует о принятии решения. Решение принял старший следователь по особо важным делам главного следственного управления А.Р. Пякшев», — пояснила РБК Меркачева.

Мельников предоставил РБК распоряжение, подписанное начальником «Матросской тишины» Владимиром Клочеком. Оно датировано 23 декабря 2017 года. В нем говорится, что из-за того, что следствие планирует допросить Меркачеву, Мельникова и еще троих членов ОНК, им должен быть ограничен проход через КПП изолятора.

РБК направил запрос в пресс-службу Следственного комитета России и в пресс-службу ФСИН по России.

На территории «Матросской тишины» расположен изолятор 99/1 — так называемый Кремлевский централ.

Меркачева в декабре прошлого года написала, что в одном из корпусов «Матросской тишины» есть «ВИП-камеры», оборудованные в том числе большими телевизорами и холодильниками. Другой член ОНК, Набиуллин, рассказал ей, что один из заключенных пользовался на глазах у сотрудников изолятора мобильным телефоном, по его словам, это был Дионисий Золотов. Сотрудники СИЗО «выполняли все его просьбы».

В другом корпусе «Матросской тишины», писала Меркачева, есть камеры, в которых заключенных больше, чем коек. Заключенные рассказали ей, что у них отобрали телевизор и холодильник.

7 декабря в отношении Набиуллина возбудили дело о мошенничестве, суд арестовал его на два месяца. Набиуллина заподозрили в том, что он получил от подследственного более 29 млн руб. за обещание освободить того из-под стражи. Имя Золотова фигурирует в распоряжении начальника «Матросской тишины» об ограничении прохода в СИЗО правозащитникам. В письме указано, что «потерпевшим и свидетелем» по этому делу являются Ильдар Клебеев и Дионисий Золотов, которые «содержатся в ФКУ СИЗО-1 УФСИН по г. Москве». Меркачева в своей статье писала, что Золотов звонил Набиуллину «с разными просьбами», после чего на общественника завели дело.

После публикации того материала во ФСИН начали служебную проверку.

21 декабря прошлого года Мельников рассказал РБК, что руководство «Матросской тишины» отказалось допускать общественников к проверке изолятора. Но тогда не было известно, по какому делу правозащитникам направлены повестки.