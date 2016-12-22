Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,73 56,95 EUR Нал. 68,87 67,73 USD Бирж. 57,03 +0,04 EUR Бирж. 68,25 +0,26 USD ЦБ. 56,87 -0,17 EUR ЦБ. 67,88 -0,33 EUR/USD 1,20 +0,00 BTC/USD Бирж. 14500,34 +68,37 MOEX 2232,27 +0,31% RTS 1234,64 +0,45% Brent 69,10 -0,09% DJIA 25366,35 -0,08% Nasdaq 7151,60 -0,17% FTSE 7748,51 +0,23%
Узнавшим о «ВИП-номерах» в «Матросской тишине» запретили посещать СИЗО
Лента новостей
На разработку авиадвигателя ПД-35 потратят 64 млрд руб. 00:24, Технологии и медиа Государство направит на «детскую» ипотеку 600 млрд руб. 00:17, Финансы Технологии коммуникации: как big data помогает удержать клиентов 00:16, РБК и МегаФон Правительство предложило меры по улучшению трудовой мобильности 00:03, Экономика ЦБ не удалось поддержать граждан в борьбе с недобросовестными схемами НПФ 00:03, Финансы Силуанов ответил на сообщения о закончившихся в Резервном фонде деньгах 10 янв, 23:17, Экономика Дерипаска подал иск к Манафорту из-за «мошенничества на $26 млн» 10 янв, 23:01, Политика Сопредседатель штаба Путина — РБК: «Рассчитываем на победу в первом туре» 10 янв, 22:55, Интервью На продюсера Харви Вайнштейна напали в ресторане Elements 10 янв, 22:37, Общество Судан во время телеобращения президента остался без света 10 янв, 22:33, Политика Госдеп поставил Россию в рейтинге опасных стран в одну группу с Нигером 10 янв, 22:26, Политика СМИ узнали о конфликте футболистов «Реала» с главным тренером 10 янв, 22:12, Спорт Суд отклонил иск «дочки» Siemens по крымским турбинам 10 янв, 22:01, Бизнес Минобрнауки предложило выделять Росмолодежи еще по 167 млн руб. в год 10 янв, 21:28, Общество Трамп призвал ужесточить закон о клевете после выхода книги о Белом доме 10 янв, 21:18, Политика Саакашвили пообещал найти на Украине «300 спартанцев» 10 янв, 20:43, Политика Сенаторы внесли законопроект об увольнении за пьянство на работе 10 янв, 20:43, Общество Режиссер «Движения вверх» ответил на критику вдов героев фильма 10 янв, 20:34, Общество «Роснефть» продала сеть автозаправок на Украине 10 янв, 20:33, Политика «Бык» и «медведь»: каковы стратегии России и США на Ближнем Востоке 10 янв, 20:19, Мнение Политологи объяснили выбор трех сопредседателей штаба Путина 10 янв, 20:19, Политика Уоррен Баффетт предсказал «плохой конец» рынку криптовалют 10 янв, 20:07, Финансы Прорыв в Идлибе: зачем армия Асада начала бои в зоне деэскалации 10 янв, 20:06, Политика В штабе Путина рассказали о статьях расходов из предвыборного фонда 10 янв, 20:01, Политика Серп и молот с памятника советским воинам в Польше отправят на металлолом 10 янв, 19:54, Политика Росрыболовство назвало 2017 год рекордным по вылову за четверть века 10 янв, 19:39, Экономика Подробное руководство для шопинга на распродажах 10 янв, 19:31, Спецпроект РБК PINK В США ввели пошлины в отношении украинских производителей катанки 10 янв, 19:28, Экономика
Узнавшим о «ВИП-номерах» в «Матросской тишине» запретили посещать СИЗО
Общество, 10 янв, 19:02
0
Узнавшим о «ВИП-номерах» в «Матросской тишине» запретили посещать СИЗО
Членам Общественной наблюдательной комиссии Москвы запретили посещать «Матросскую тишину» и «Кремлевский централ». Ее замглавы ранее рассказала о «ВИП-камерах» в одном из этих СИЗО
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Следователь главного следственного управления Следственного комитета по Москве воспрепятствовал посещению «Матросской тишины» и «Кремлевского централа» пятью членами Общественной наблюдательной комиссии Москвы. Об этом РБК рассказал член столичной ОНК Иван Мельников.

«21 декабря мы с коллегами попытались проверить условия содержания Алексея Улюкаева в «Кремлевском централе», но к Улюкаеву нас не пустили, ссылаясь на некие повестки. Впоследствии из «Матросской тишины» мы получили документ, подписанный начальником Владимиром Клочеком, в нем содержался запрет от следователя Пякшева посещать оба изолятора в связи с желанием допросить нас по какому-то делу. Предположительно, нас хотят допросить в связи с делом нашего коллеги Дениса Набиуллина. Но желание допросить не является аргументом недопуска в СИЗО, это попытка ограничения права на проверку», — сообщил Мельников. По словам Мельникова, члены ОНК обратились с жалобой в прокуратуру Москвы, Генеральную прокуратуру; в московскую прокуратуру обращение было направлено аппаратом уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой и председателя СПЧ Михаила Федотова.

Заместитель председателя ОНК по Москве Ева Меркачева подтвердила РБК запрет пятерым членам ОНК на посещение обоих СИЗО. «Мне пришло письмо начальника СИЗО № 1 Владимира Клочека о запрете на посещение. Вопрос о запрете решает не начальник, он лишь информирует о принятии решения. Решение принял старший следователь по особо важным делам главного следственного управления А.Р. Пякшев», — пояснила РБК Меркачева.

Мельников предоставил РБК распоряжение, подписанное начальником «Матросской тишины» Владимиром Клочеком. Оно датировано 23 декабря 2017 года. В нем говорится, что из-за того, что следствие планирует допросить Меркачеву, Мельникова и еще троих членов ОНК, им должен быть ограничен проход через КПП изолятора.

РБК направил запрос в пресс-службу Следственного комитета России и в пресс-службу ФСИН по России.

На территории «Матросской тишины» расположен изолятор 99/1 — так называемый Кремлевский централ.

Меркачева в декабре прошлого года написала, что в одном из корпусов «Матросской тишины» есть «ВИП-камеры», оборудованные в том числе большими телевизорами и холодильниками. Другой член ОНК, Набиуллин, рассказал ей, что один из заключенных пользовался на глазах у сотрудников изолятора мобильным телефоном, по его словам, это был Дионисий Золотов. Сотрудники СИЗО «выполняли все его просьбы».

В другом корпусе «Матросской тишины», писала Меркачева, есть камеры, в которых заключенных больше, чем коек. Заключенные рассказали ей, что у них отобрали телевизор и холодильник.

7 декабря в отношении Набиуллина возбудили дело о мошенничестве, суд арестовал его на два месяца. Набиуллина заподозрили в том, что он получил от подследственного более 29 млн руб. за обещание освободить того из-под стражи. Имя Золотова фигурирует в распоряжении начальника «Матросской тишины» об ограничении прохода в СИЗО правозащитникам. В письме указано, что «потерпевшим и свидетелем» по этому делу являются Ильдар Клебеев и Дионисий Золотов, которые «содержатся в ФКУ СИЗО-1 УФСИН по г. Москве». Меркачева в своей статье писала, что Золотов звонил Набиуллину «с разными просьбами», после чего на общественника завели дело.

После публикации того материала во ФСИН начали служебную проверку.

21 декабря прошлого года Мельников рассказал РБК, что руководство «Матросской тишины» отказалось допускать общественников к проверке изолятора. Но тогда не было известно, по какому делу правозащитникам направлены повестки.

Прокуратура ранее в среду, 10 января, возбудила уголовное дело о злоупотреблении полномочиями против руководства «Матросской тишины». Решение было принято после проверки данных из материала «Московского комсомольца», она выявила нарушения.
Авторы: Егор Губернаторов, Дмитрий Окрест, Андрей Гатинский.
При участии: Любовь Алтухова.
Теги: Следственный комитет , СИЗО , правозащитники , «Матросская тишина»
Главное
Госдеп поставил Россию в рейтинге опасных стран в одну группу с Нигером Политика
Материалы по теме
Прокуратура потребовала возбудить дело после проверки «Матросской Тишины» Общество
Члены ОНК рассказали о недопуске в «Матросскую Тишину» Общество
Прокуратура проверит информацию о «вип-камерах» в «Матросской тишине» Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.