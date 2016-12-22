Защитника прав заключенных Набиуллина арестовали на два месяца

Пресненский суд Москвы отправил под арест до 6 февраля 2018 года члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Дениса Набиуллина, сообщил РБК пресс-секретарь суда Алексей Черников.

«Удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении подозреваемого Набиуллина Д.М. меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, т.е. до 06.02.2018 года. В удовлетворении ходатайства защитника об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста отказано», — сказал Черников.

Председатель ОНК Москвы Вадим Горшенин назвал в разговоре с РБК избранную судом меру пресечения Набиуллину «избыточной». «По рекомендациям Верховного суда России людей в СИЗО сажают в тех случаях, когда они способны оказать давление на следствие, уехать куда-либо. Денис [Набиуллин] — отец троих детей, и я не думаю, что у него есть средства, чтобы покинуть страну и уехать. Возможно было бы избрать меру в виде домашнего ареста, но суд решил иначе», — прокомментировал Горшенин.

Набиуллин обвиняется в покушении на особо крупное мошенничество. По версии следствия, 6 декабря обвиняемый в ходе оперативно-разыскного мероприятия получил более 29 млн руб., пообещав взамен помочь с проведением медицинского освидетельствования неназванного подследственного с последующим освобождением его из-под стражи и переводом на не связанную с лишением свободы меру пресечения.

В действительности такой возможности мужчина не имел, «а полученные деньги намеревался похитить и распорядиться ими по своему усмотрению», отметил СК.