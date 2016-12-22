Прокуратура потребовала возбудить дело после проверки «Матросской Тишины»

По итогам проверки в СИЗО-1 в Москве («Матросская Тишина») прокуратура вынесла представления об устранении нарушений в адрес руководства УФСИН и потребовала возбудить уголовное дело против руководства изолятора. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение пресс-службы ведомства.

Сотрудники прокуратуры провели проверку в связи с сообщениями о «вип-камерах» в изоляторе, где в особых условиях содержались некоторые заключенные. По итогам проверки наличие нарушений было подтверждено. «В декабре прокурор столицы в ходе проверки в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Москве выявил несоответствие условий содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых нормам федерального и уголовно-исполнительного законодательства, в связи с чем начальнику УФСИН России по Москве внесено два представления об устранении выявленных нарушений», — сообщили в ведомстве.

В Следственный комитет прокуратура направила материалы для возбуждения уголовного дела против руководства «Матросской Тишины» по ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

О существовании «вип-камер» в «Матросской Тишине» стало известно 13 декабря из статьи члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы, журналистки ​Евы Меркачевой в «Московском комсомольце». Она рассказала, что в нескольких камерах СИЗО установлены большие телевизоры, душ, полки и холодильники. Со ссылкой на слова анонимного адвоката она сообщила, что для того, чтобы попасть в подобную камеру, необходимо заплатить около 1 млн руб.

Исправительные учреждения на месте нынешней «Матросской Тишины» существовали с конца XVIII века. В 1950-х годах на базе тюрьмы был образован СИЗО №1 ГУВД Москвы.