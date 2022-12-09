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Преследование Ивана Голунова ,  
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Суд взыскал с МВД в пользу Голунова 1,5 млн руб.

Мосгорсуд взыскал с МВД в пользу журналиста Голунова 1,5 млн руб.
Голунов по делу о взыскании морального вреда получит 1,5 млн руб. от МВД. Сотрудники ведомства задержали его три года назад по делу о сбыте наркотиков, вскоре дело закрыли
Иван Голунов
Иван Голунов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Мосгорсуд частично удовлетворил иск журналиста Meduza (издание признано иноагентом) Ивана Голунова к МВД, обязав бывших сотрудников ведомства выплатить ему 1,5 млн руб. из-за дела о подброшенных наркотиках. Об этом РБК сообщила пресс-служба суда.

Речь идет о взыскании морального вреда, уточнил адвокат журналиста Сергей Бадамшин.

Голунова задержали в июне 2019 года по подозрению в приготовлении наркотиков к сбыту, на следующий день суд отправил его под домашний арест. Журналист отверг обвинения и связал свое преследование с подготовкой материала о связи сотрудников ФСБ с похоронным бизнесом, речь шла в том числе о главе столичного управления спецслужбы Алексее Дорофееве и его помощнике Марате Медоеве, однако спустя год журналист опроверг эти сведения.

Преследование Голунова привело к протестам, спустя несколько дней после ареста журналиста МВД сняло с него обвинения и закрыло дело. Спустя полгода задержали большинство полицейских, которые были причастны к его преследованию. В мае прошлого года суд назначил по 12 лет лишения свободы пятерым бывшим сотрудникам управления внутренних дел по Западному округу Москвы. Голунов отметил затем, что обжаловать приговор не станет, поскольку добился справедливости с исполнителями, указав, что предстоит второй этап дела, связанный с заказчиком.

Иван Голунов после прекращения уголовного дела. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Бадамшин говорил, что показавшая следы наркотических веществ на волосах журналиста экспертиза стала одним из эпизодов фальсификации доказательств против него: «Наркотические средства обнаружены на внешней стороне волос, а не внутри [структуры волос]».

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Иван Голунов МВД Мосгорсуд
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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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