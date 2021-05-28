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Преследование Ивана Голунова ,  
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Голунов не станет обжаловать приговор подбросившим наркотики полицейским

Иван Голунов
Иван Голунов (Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»)

Журналист Иван Голунов не станет обжаловать приговор бывшим полицейским, которых суд приговорил к срокам до 12 лет колонии за фальсификацию его дела, передает корреспондент РБК.

По словам Голунова, приговором он остался полностью удовлетворен и не станет его обжаловать. При этом он отметил, что сегодня речь шла об организаторах и исполнителях преступления, а не о заказчиках.

«Я хотел справедливости — я ее добился. На этом этапе. Теперь начнется второй этап, связанный с заказчиком», — сказал он.

Суд дал до 12 лет подбросившим Голунову наркотики полицейским
Общество
Игорь Ляховец

28 мая Мосгорсуд приговорил бывших оперативников столичного УВД к срокам от пяти до 12 лет колонии по делу о задержании и подбросе наркотиков журналисту Ивану Голунову. Бывшие оперативники обвинялись в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК), фальсификации доказательств (ст. 303 УК) и незаконном обороте наркотиков (ст. 228 УК). Так, суд полностью удовлетворил гражданский иск Голунова к экс-полицейским и взыскал с каждого из них по 1 млн руб. в счет морального вреда.

Голунова задержали 6 июня 2019 года по делу о приготовлении к сбыту наркотиков. На следующий день суд отправил его под домашний арест. На суде Голунов связал свое преследование с подготовкой материала о связи сотрудников ФСБ с похоронным бизнесом. Речь шла в том числе о главе столичного управления спецслужбы Алексее Дорофееве и его помощнике Марате Медоеве, однако спустя год журналист опроверг эти сведения.

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Спустя несколько дней после задержания Голунова министр внутренних дел Владимир Колокольцев объявил о снятии обвинений с журналиста и закрытии дела. Большинство полицейских, причастных к задержанию журналиста, были задержаны спустя полгода; в отношении них было возбуждено уголовное дело.

В суде гособвинитель Паршинцева рассказывала, что, по версии следствия, задержание Голунова не носило заказной характер. По ее словам, мотивом полицейских якобы было желание повысить показатели раскрываемости, продвинуться по службе, получить награды и премии.

Иван Голунов обжалование приговора суд новости
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