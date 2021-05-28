Голунов не станет обжаловать приговор подбросившим наркотики полицейским

Иван Голунов (Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»)

Журналист Иван Голунов не станет обжаловать приговор бывшим полицейским, которых суд приговорил к срокам до 12 лет колонии за фальсификацию его дела, передает корреспондент РБК.

По словам Голунова, приговором он остался полностью удовлетворен и не станет его обжаловать. При этом он отметил, что сегодня речь шла об организаторах и исполнителях преступления, а не о заказчиках.

«Я хотел справедливости — я ее добился. На этом этапе. Теперь начнется второй этап, связанный с заказчиком», — сказал он.

28 мая Мосгорсуд приговорил бывших оперативников столичного УВД к срокам от пяти до 12 лет колонии по делу о задержании и подбросе наркотиков журналисту Ивану Голунову. Бывшие оперативники обвинялись в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК), фальсификации доказательств (ст. 303 УК) и незаконном обороте наркотиков (ст. 228 УК). Так, суд полностью удовлетворил гражданский иск Голунова к экс-полицейским и взыскал с каждого из них по 1 млн руб. в счет морального вреда.