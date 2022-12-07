Пригожин ответил на данные об участии ростовского стрелка в ЧВК Вагнера

«Оперативная группа» ЧВК Вагнера займется расследованием того, как информация о стрелке из Ростовской области попала к журналистам, пообещал Евгений Пригожин.

Евгений Пригожин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Информация о том, является ли мужчина, открывший огонь по полицейским в Ростовской области, дезертиром из ЧВК Вагнера — не публичная и «носит закрытый оперативный характер», заявил основатель военной компании Евгений Пригожин, его комментарий опубликовала пресс-служба.

В среду, 7 декабря, о задержании стрелка сообщили власти Ростовской области. МВД не привело деталей о личности преступника, сообщив лишь, что это «38-летний уроженец другого региона».

«В случае если действительно Николин был бойцом ЧВК «Вагнер» и совершил правонарушение, то необходимо отдельно провести расследование, каким образом подобного рода инцидент, который должен находиться под грифом «совершенно секретно», попал в руки журналистам, а также каким образом этот человек пересек границу Российской Федерации», — заявил Пригожин.

По его словам, таким расследованием займется «оперативная группа ЧВК «Вагнер», которая «в случае необходимости публичной огласки, сообщит о его результатах».

Неизвестный мужчина открыл стрельбу по полицейским в Новошахтинске 6 декабря, один сотрудник полиции был ранен. Близкий к МВД источник РБК сообщил, что мужчина открыл огонь по полицейским, когда они осматривали местность в поиске пропавшей женщины. Источник ТАСС в правоохранительных органах допустил, что злоумышленник может быть дезертиром, об этом же писали телеграм-каналы Baza и Mash. Baza позднее уточнила, что мужчина был участником ЧВК Вагнера, а до этого — отбывал срок в Башкирии. Официального подтверждения этой информации нет. Управление МВД по региону до этого сообщало лишь о том, что нападавший был «в камуфлированной форме».

Утром 7 декабря мужчину задержали в заброшенном здании под Новошахтинском, где он скрывался от силовиков.