Минтруд предложил упростить порядок назначения и выплаты пенсий

Министерство разработало законопроект, который упростит порядок назначения и выплат пенсий. Предполагается сократить количество документов, подтверждающих право на пенсию

Министерство труда подготовило проект приказа, подразумевающий упрощение процедуры начисления и получения пенсий. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, поступившем в РБК.

Согласно документу, опубликованному на портале проектов нормативных правовых актов, гражданам не нужно будет предоставлять документы для установления страховой или накопительной пенсий (в том числе по перерасчетам), а также пенсии по государственному обеспечению, если персональные данные уже находятся в распоряжении территориального органа Пенсионного фонда России.

Кроме того, в Минтруде предлагают исключить подачу документов от жилищных организаций или органов местных властей с целью подтверждения права выдачи пенсии, например факта воспитания ребенка возрастом до восьми лет многодетной матерью для получения досрочной пенсии по старости. Для получения отчислений достаточно паспорта, свидетельства о браке или о смерти, иных документов, содержащих сведения о достижении ребенком восьмилетнего возраста.

Основанием для установления пенсий могут быть данные из реестра инвалидов, Единого реестра записей актов гражданского состояния, а также Единой государственной информационной системы социального обеспечения. Например, сведения об установлении инвалидности и выдаче пенсии содержатся в федеральном реестре инвалидов. Прекращать или приостанавливать выплаты, предоставление которых зависит от факта работы, Пенсионный фонд при этом будет на основании данных индивидуального учета.