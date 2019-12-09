Допустившие попытку побега конвоиры «банды ГТА» получили условные сроки

Суд признал их виновными в халатности и назначил от полутора до трех лет условно. В 2017 году, по данным следствия, они нарушили требования конвоирования, переводя пятерых подсудимых из зала заседания под охраной лишь двух человек

Фото: Андрей Любимов / РБК

Конвоиров «банды ГТА», которые, по версии следствия, допустили попытку побега и перестрелку в здании Мособлсуда, приговорили к условным срокам. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на решение Красногорского суда Подмосковья.

Бывшего командира роты охраны и конвоирования Алексея Гришина, его заместителя Алексея Маханькова и двух старших полицейских конвоя Елизавету Лукьянову и Михаила Фартушняка признали виновными в халатности, повлекшей причинение тяжкого вреда здоровью.

Лукьянова получила полтора года, Маханьков — два года, Гришин и Фартушняк — по три года заключения условно.

Дело слушалось в закрытом режиме, прокуратура просила назначить обвиняемым от полутора до трех лет колонии-поселения. Следствие считает, что они нарушили требования конвоирования, в частности переводили пятерых подсудимых из зала заседания в конвойное помещение под охраной лишь двух человек.