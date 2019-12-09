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«Банда GTA» ,  
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Допустившие попытку побега конвоиры «банды ГТА» получили условные сроки
Суд признал их виновными в халатности и назначил от полутора до трех лет условно. В 2017 году, по данным следствия, они нарушили требования конвоирования, переводя пятерых подсудимых из зала заседания под охраной лишь двух человек
Фото: Андрей Любимов / РБК

Конвоиров «банды ГТА», которые, по версии следствия, допустили попытку побега и перестрелку в здании Мособлсуда, приговорили к условным срокам. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на решение Красногорского суда Подмосковья.

Бывшего командира роты охраны и конвоирования Алексея Гришина, его заместителя Алексея Маханькова и двух старших полицейских конвоя Елизавету Лукьянову и Михаила Фартушняка признали виновными в халатности, повлекшей причинение тяжкого вреда здоровью.

Лукьянова получила полтора года, Маханьков — два года, Гришин и Фартушняк — по три года заключения условно.

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Перестрелка в Мособлсуде: главное о «банде ГТА» и попытке ее побега

Дело слушалось в закрытом режиме, прокуратура просила назначить обвиняемым от полутора до трех лет колонии-поселения. Следствие считает, что они нарушили требования конвоирования, в частности переводили пятерых подсудимых из зала заседания в конвойное помещение под охраной лишь двух человек.

Попытка побега произошла в августе 2017 года. Пятеро участников «банды ГТА» напали в лифте на конвоиров и похитили служебное оружие. Во время начавшейся перестрелки с сотрудниками Росгвардии трое нападавших были убиты, двое получили ранения. Впоследствии один из них скончался.

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Конвойный скандал: почему стала возможна перестрелка в суде

Название «банда ГТА» закрепилось за группировкой по аналогии с компьютерной игрой Grand Theft Auto (GTA), герой которой грабил и убивал водителей. Следствие установило, что в 2012–2014 годах члены банды совершили 14 нападений на автомобилистов на трассе М-4 «Дон» в Московской области и убили 17 человек. Семеро пострадавших при нападениях выжили.

В августе 2018 года Мособлсуд приговорил четверых членов группировки — Хазратхона Додохонова, Шерджона Кодирова, Анвара Улугмурадова и Умара Хасанова — к пожизненному заключению. Еще один участник банды Зафарджон Гулямов получил 20 лет колонии строгого режима. 9 сентября Верховный суд оставил приговор в силе.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: приговор, условный срок, «банда ГТА»
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Пожизненно осужденный член «банды ГТА» получил 20 лет за попытку побега
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Суд приговорил к пожизненному заключению членов «банды ГТА»
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