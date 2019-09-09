Верховный суд утвердил пожизненный срок для членов «банды ГТА»

Верховный суд России 9 сентября решил оставить в силе пожизненный приговор участникам «банды ГТА» за разбой и убийства на московских дорогах, передает «РИА Новости».

«Приговор Московского областного суда оставить без изменения, апелляционные жалобы адвокатов — без удовлетворения», — гласит решение суда.

Четверых участников преступной группировки к пожизненному заключению приговорил Московский областной суд. Еще один получил 20 лет колонии строгого режима.

Судебный процесс продолжался в течение двух лет. Следователи установили, что в 2012–2014 годах преступники совершили 14 нападений на автомобилистов на трассе М-4 «Дон» в Московской области. Участники банды убили 17 человек, семеро пострадавших от нападений выжили.

Бандитская группировка получила название «банда ГТА» по аналогии с компьютерной игрой Grand Theft Auto (GTA), герой которой грабил и убивал водителей.