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Голливудские актеры прекратили забастовку после сделки на $1 млрд

Актеры и студии Голливуда прекратили забастовку после соглашения на $1 млрд
Забастовка продолжалась несколько месяцев, убытки превысили $5 млрд. Продюсеры пошли навстречу актерам, которые требовали повышения зарплат и правил по работе с ИИ
Фото: Mario Anzuoni / Reuters
Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американские актеры прекращают забастовку после заключения соглашения с Альянсом продюсеров кино и телевидения США (AMPTP), сообщила на сайте Федерация актеров телевидения и радио (SAG-AFTRA).

«В рамках договоренности на сумму более $1 млрд мы заключили сделку экстраординарного масштаба», — уточнила федерация.

Соглашение предусматривает увеличение минимальных выплат актерам и второстепенным сотрудникам съемок, «невиданные положения» по защите от угроз со стороны искусственного интеллекта, а также впервые устанавливает «бонус за участие в потоковом вещании». Ассоциация подчеркнула, что соглашение позволит работникам индустрии построить устойчивую карьеру, а положительные стороны сделки ощутят на себе тысячи человек. Сделку еще должно согласовать правление профсоюза.

«Я благодарна за то, что между SAG-AFTRA и AMPTP было достигнуто справедливое соглашение после более чем стодневной забастовки, от которой пострадали миллионы людей в Лос-Анджелесе и по всей стране», — сказала мэр города Карен Басс.

Первыми стачку в мае объявили сценаристы, в июле к ним присоединились актеры. Акция стала первой забастовкой актеров против кино- и телеиндустрии с 1980 года, а также первой одновременной забастовкой актеров и сценаристов с 1960 года. Актеры и сценаристы отказывались участвовать в съемках, рекламных кампаниях, помогать продвигать фильмы и сериалы и посещать церемонии.

Проблемы были связаны с популяризацией стриминговых сервисов. Сначала они оказали положительный эффект — в индустрии возникли новые рабочие места и большее число авторов смогло реализовать себя, однако затем стриминговые сервисы перешли на более короткие сериалы, что привело к сокращению работающих над ними сценаристов, снижению зарплаты и увеличению объемов работы. Кроме того, актеры требовали подробных условий защиты в случае создания их цифровых копий и повторного использования их в кино и на телевидении в связи с развитием ИИ.

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Забастовка стала причиной переноса церемонии вручении премии «Оскар» (состоится 9 января 2024 года), сериала-ремейка «Мистер и миссис Смит», сиквела «Дюны», а также нескольких сериалов: «Пацаны», «Настоящий детектив», «Белый лотос», «Эмили в Париже», «Очень странные дела», «Разделение», «Одни из нас» и других.

По оценкам экономистов, забастовки нанесли экономический ущерб на сумму не менее $5 млрд. Пострадало не только производство шоу, последствия затронули смежные предприятия, кафе, и также отрасль визажистов, уборщиков и др.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
забастовка Голливуд актеры искусственный интеллект
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