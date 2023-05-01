Сценаристы Голливуда предупредили о забастовке из-за снижения зарплат

Сценаристы недовольны уровнем зарплат. Если 1 мая они не договорятся о новом контракте со студиями, то может начаться крупнейшая за последние 15 лет забастовка. В 2007-2008 она шла 100 дней и повлияла на выпуск многих телепроектов

Гильдия сценаристов США (Фото: Reuters)

В Голливуде впервые за 15 лет может произойти серьезная остановка производства из-за забастовки сценаристов, пишет Bloomberg.

1 мая истекает контракт между Гильдией сценаристов Америки и голливудскими студиями. Стороны последние несколько недель ведут переговоры, чтобы достигнуть нового соглашения, но пока безуспешно.

«Мы готовимся так, как будто эта [забастовка] произойдет», — сказала сценарист сериала «Начальная школа Эбботт» Бриттани Николс агентству.

Если сценаристы действительно откажутся работать, из эфира быстро исчезнут вечерние ток-шоу и мыльные оперы, другие телепрограммы и фильмы не будут затронуты сразу же, но забастовка окажет влияние на их разработку и производство. Если она затянется, то под угрозой окажется выпуск шоу для осеннего телесезона.

Как отмечает Bloomberg, проблемы в отрасли связаны с популяризацией стриминговых сервисов. С одной стороны, они оказали позитивное влияние — поначалу появилось больше рабочих мест и больше авторов смогли реализовать себя, за счет предварительной продажи прав они стали уверенны в финансовом успехе. Однако затем стриминговые сервисы начали заказывать более короткие сериалы, что привело к сокращению работающих над ними сценаристов и их зарплат и увеличению объема работы. Они просят повышения, однако, указывает Bloomberg, сейчас медиакомпании сосредоточены на сокращении расходов и персонала.

Один из руководителей Warner Bros. Discovery, которой принадлежит Warner Bros. и HBO, Дэвид Заслав, заявил, что «забастовка станет вызовом для всей отрасли», однако компания подготовила много контента, чтобы избежать негативных последствий, сообщает The New York Times.

Последняя забастовка сценаристов прошла в Голливуде со 2 ноября 2007 года по 12 февраля 2008 года. Она длилась 100 дней, и, как пишет The Hollywood Reporter, нанесла ущерб экономике Лос-Анджелеса в размере $2,1 млрд. В забастовке участвовали 12 тыс. человек

Тогда сценаристы не смогли договориться с Альянсом продюсеров кино и телевидения насчет получения процентов от продаж DVD и показа продукции онлайн. После трех месяцев переговоров стороны не пришли к соглашению, началась забастовка, которая повлияла на выпуск сериалов «Во все тяжкие», «Теория большого взрыва», «Отчаянные домохозяйки» и др. В итоге сценаристы добились, что будут получать долю от распространения контента на дисках и в Сети.