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Американские актеры присоединились к забастовке сценаристов

Актеры Голливуда начали первую с 1980-х годов масштабную забастовку
Профсоюз актеров США объявил забастовку вслед за сценаристами, подобное происходит впервые с 1960 года. Актеры не смогут сниматься и продвигать фильмы. Стачка сказалась на премьере «Оппенгеймера», ее покинули звезды картины
Фото: Mario Tama / Getty Images
Фото: Mario Tama / Getty Images

Американский профсоюз работников кино, радио и телевидения SAG-AFTRA объявил, что с полуночи 14 июля (10:00 мск) голливудские актеры начнут забастовку, передает Variety. Этому решению предшествовали неудачные переговоры с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP), в ходе которого профсоюз добивался повышения зарплаты, улучшения условий труда и ограничений в использовании искусственного интеллекта в кинопроизводстве.

Это первая масштабная забастовка актеров против кино- и телеиндустрии с 1980 года, а также первая одновременная забастовка актеров и сценаристов с 1960 года, отмечает Deadline. Во время стачки члены SAG-AFTRA не смогут сниматься, участвовать в рекламных кампаниях, присутствовать на премьерах фильмов и сериалов, продвигать работы, в том числе на Comic-Con, участвовать в различных церемониях. Профсоюз представляет 160 тыс. голливудских актеров.

Забастовка уже сказалась на премьере фильма «Оппенгеймер» в Лондоне вечером 13 июля. Показ покинули актеры Эмили Блант, Киллиан Мерфи, Мэтт Дэймон, Реми Малек, Флоренс Пью, Роберт Дауни-младший и Кеннет Брана. По словам режиссера картины Кристофера Нолана, «они ушли рисовать плакаты». Забастовку поддержала Марго Робби, исполнившая главную роль в фильме «Барби» Греты Гервиг.

В AMPTP, который представляет интересы студий и стриминговых платформ, заявили, что предложили профсоюзу «историческое повышение» заработной платы, пенсионных и страховых отчислений, а также «новаторское предложение», касающееся ИИ, которое защищает цифровые изображения актеров. «К сожалению, профсоюз выбрал путь, который приведет к финансовым трудностям для тысяч людей, занятых в отрасли», — добавили в альянсе.

По словам аналитика Института Милкена, ущерб от забастовки может составить более $4 млрд, а ее последствия затронут не только США, но и Великобританию, Австралию, Новую Зеландию и другие страны, передает CNN.

Забастовка Гильдии сценаристов Америки длится со 2 мая, из-за чего остановилось производство многих телешоу и кинопроектов.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
актеры забастовка Голливуд
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Сценаристы Голливуда предупредили о забастовке из-за снижения зарплат
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