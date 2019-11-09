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Зеленский распорядился укрепить государство
Согласно указу, в 2020 году кабмин должен принять меры по укреплению международной поддержки Украины в вопросе восстановления суверенитета и территориальной целостности
Владимир Зеленский (в центре) (Фото: Стрингер / РИА Новости)

Украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ «О неотложных мерах по проведению реформ и укрепления государства», сообщается на сайте офиса президента.

Речь идет о мероприятиях, направленных на введение дополнительных механизмов для повышения уровня благосостояния населения, гармоничного развития регионов и внедрения европейских стандартов жизни.

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В частности, указом предусматривается, что до конца 2019 года кабмин Украины обязан внести в Верховную раду предложения по созданию условий для функционирования конкурентного рынка железнодорожных перевозок и водного транспорта. Также, согласно документу, необходимо будет подготовить законопроекты по управлению отходами, противодействию незаконной добыче янтаря и погашению задолженности на оптовом рынке электроэнергии до 1 июля.

Кабмин до конца года должен разработать план мероприятий по повышению позиций Украины в рейтинге Всемирного банка Doing Business, а также утвердить создание независимого оператора газотранспортной системы страны.

Отдельное внимание в указе уделяется курсу Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию. Так, до конца текущего года должна появиться система управления силами обороны, соответствующая стандартам НАТО и Европейского союза. Кроме того, на европейский опыт важно опираться в том числе при расчете прожиточного минимума.

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В течение 2020 года правительство также должно принять меры по укреплению международной поддержки Украины в вопросе восстановления суверенитета и территориальной целостности.

В конце октября Зеленский заявил, что Киев готов ускорить подготовку к вступлению в НАТО. По его словам, страна готова на практике доказывать, что «заслуживает такого формата отношений» с альянсом. 5 ноября генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил, что НАТО поможет Киеву провести необходимые реформы.

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Владимир Зеленский, указ, Украина
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